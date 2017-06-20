Парламентские выборы во Франции побили сразу несколько рекордов. Президент республики Эммануэль Макрон обеспечил себе абсолютное большинство в Национальном собрании.

При том, что явка была крайне низкой – до участков дошли меньше половины французов, имеющих право голоса. Партия президента "Вперед, республика" вместе с союзниками из демократического движения набирают 350 мест из 577-и. А вот Марин Ле Пен и ее "Национальный фронт" не сможет даже сформировать фракцию.

В России об итогах голосования говорили раздраженно и делали акцент лишь на низкой явке. В целом, Франция в последние месяцы стала одной из главных тем внешнеполитической пропаганды Кремля. И если с Дональдом Трампом все слишком непредсказуемо, он для Москвы то друг, то снова враг, то с Макроном все было понятно с первых дней президентской кампании.

Если раньше заднее стекло автомобиля россияне украшали наклейкой "Обама – чмо", то теперь роль главного европейского врага отдана Эммануэлю Макрону. Французский президент, победивший вопреки всем кремлевским желаниям. Первый внешнеполитический проигрыш после такой белой полосы имени Брекзита и Трампа.

Сегодня между Москвой и Парижем фактически идет медийная война. А нелюбимый государственными медиа французский президент стал главным объектом насмешек. Причем в основном исключительно по одной линии: личная жизнь. Вот – фрагмент передачи Дмитрия Киселева про визит Макрона в Берлин:

"Новый французский президент встретил самый радушный прием от канцлера Германии Ангелы Меркель. Которая, к слову, на год младше супруги Макрона Бриджит. Не знаю, поэтому ли, но общий язык нашли быстро и решили работать".

А вот – уже фрагмент политического шоу телеканала НТВ под названием "Международная пилорама". Заранее просим прощения за цитату.

"Ходят упорные слухи, что Макрон – гей. Конечно, нет. Это не слухи".

Ведущий этого шоу Тигран Кеосаян не за себя так мстит. Он все же не просто режиссер и телеведущий, но и муж Маргариты Симоньян, главного редактора Russia Today. Медиахолдинга, который никак не может доказать Макрону, что занимается журналистикой, а не политической пропагандой. Во время совместной пресс-конференции Макрона и Путина французский президент обвинил RT во лжи. Путин не нашел, что ответить. Вот и пришлось делать это за него Кеосаяну с женой.

То, что Russia Today и "Спутник" ни разу не писали про Макрона фейки – конечно, лукавство. В разгар предвыборной кампании в интернете запустили утку под условным названием "Тайные офшоры Макрона" – якобы у тогда еще кандидата в президенты свои тайные компании на Багамах – как-то в разгар дебатов это ему даже припомнила Марин Ле Пен.

Но документы оказались грубейшей подделкой. Например, Подпись Макрона на "договоре" оказалась просто скопированной с предвыборного плаката, настоящая – совсем другая.

Позднее "Спутник" опубликовал интервью французского депутата Николя Дюика от правой партии "Республиканцы", в котором он назвал Макрона "агентом американских банков" и "ставленником богатого гей-лобби".

Несмотря на проигрыш первой части медиа-войны, Россия успокаиваться не планирует – во Франции телеканал RT уже получил от особо органа – Высшего аудиовизуального совета – лицензию на вещание. Выделили ему и средства из бюджета на запуск – 17 миллионов 800 тысяч долларов. Старт франкоязычного канала запланирован на конец 2017 года. Денег не жалко – ведь Франция для русской души куда больше, чем просто Европа, если даже умереть можно после этих парижских крыш.