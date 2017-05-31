Мифотворчество Кремля: провокация и невежество

Специально для Крым.Реалии

Российский президент Владимир Путин лично занялся ревизией украинской и общеевропейской истории, назвав представителей киевского княжеского рода «русскими». Громкими заявлениями он попытался отвлечь общественность от провального визита во Францию. В то же время исторические мифы остаются важным элементом антиукраинской пропаганды Кремля. Москва неустанно пытается внушить украинцам тезис о якобы «искусственности» истории и государственности Украины.

Глава российского государства Владимир Путин назвал «русской» королеву Франции Анну – дочь князя Киевского Ярослава Мудрого. Провокационное высказывание прозвучало после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Версале под Парижем. Там президенты открыли выставку к 300-летию визита российского царя Петра I во Францию.

Путин отметил, что российско-французские отношения развивались и до царствования Петра. «Образованная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа – одна из которых до сих пор правит в Испании», – сказал российский президент. Его заявление вызвало негативную реакцию со стороны украинской общественности. Пришлось в очередной раз напомнить московским политикам, что Анна – супруга короля Франции Генриха I – была дочерью киевского князя, а российского государства в XI веке вообще не существовало.

Это попытка показать, что европейские династии зависели от России

Посол Украины в США Валерий Чалый полагает, что слова российского президента имеют некий глубинный смысл. Когда Путин говорит от имени России о «нашем» князе Ярославе и его младшей дочери Анне – королеве Франции, он не только посягает на украинскую или общеевропейскую историю. Кремль преследует иные цели, уверен посол. «В позиции российского режима просматривается попытка показать, что королевские, а затем и имперские европейские династии зависели от России. И именно Россия будет решать, что дальше делать с «аморфной», «слабой», «неуверенной в себе» Европой, «закат которой приближается». Поэтому последовательность: «наш князь Ярослав» – «наша Анна» – королева Франции...» может иметь в возбужденных мозгах свое продолжение. К тому же, династические браки имели следствием и территориальные претензии», – пояснил Чалый.

На самом деле, провокационное высказывание Владимира Путина имеет два важных аспекта: дипломатический и общий подход Кремля к распространению исторических мифов (прежде всего, касающихся Украины) и необразованности отдельных политиков. Начнем с первого. Путин, вылетая в Париж, знал, что предстоящая встреча с Макроном не принесет ему результата. Такие визиты тщательно готовятся. Дипломаты заранее обсуждают круг вопросов и, если необходимо, черновики документов, готовящиеся к подписанию. Лидеры стран, грубо говоря, едут на «готовое». Как показали дальнейшие события, французы не захотели обсуждать российские пожелания относительно Украины и санкций. Путин специально упомянул королеву Анну, дабы публика обсуждала его слова, а не то, как Макрон жестко высказался о пропаганде в кремлевских СМИ и указал Кремлю, что санкции останутся в силе.

В ответ Путин пустился в велеречивые рассуждения о том, что санкции никак не помогут урегулировать ситуацию на Донбассе. Он призвал западных журналистов «бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике». Макрон слушал его с иронической улыбкой. Он понимал, что российский президент лжет. Санкции серьезно нервируют кремлевскую элиту, Путин устал от того, что западные лидеры держатся от него на дистанции, разговаривают сквозь зубы или открыто высмеивают. Но отказаться от зарубежных визитов он не может. Ему нужно демонстрировать близкому окружению, что он может «порешать вопросы» в европейских столицах.

«Русификация» королевы Анны – лишь очередной эпизод кремлевского пиара

После аннексии Крыма дипломатическое фиглярство и троллинг стали неотъемлемым элементом российской внешней политики. Один из таких примеров – встреча главы МИД Сергея Лаврова с тогдашним госсекретарем США Джоном Керри в Сочи весной 2015 года. В итоге российские СМИ обсуждали, что Лавров приехал на встречу на белой «Победе» и подарил Керри помидоры и картошку, а не то, что американцы технично отшили русских с признанием «Крымнаша». Таким образом, путинская «русификация» королевы Анны – лишь очередной эпизод кремлевского пиара.

Второе аспект – историческое мифотворчество и общая необразованность сторонников Кремля. «Исторические открытия» Путина адресованы его сторонникам в Украине – пророссийски настроенным крымчанам и жителям юго-восточных областей. Речь идет о «пятой колонне», которую нужно постоянно убеждать в том, что Украина сплошь состоит из «исконных русских» земель, украинцы «никогда не смогут» самостоятельно отстроить собственное государство и тому подобные бредни.

Плохое знание истории – один из признаков «профессиональных русских» и коллаборационистов. Еще в бытность спикером крымского парламента Леонид Грач, награждая руководство евпаторийского санатория «Полтава», выдал в эфир следующее: «У нас в Крыму есть своя Полтава. Я тут недавно рассказывал о том, что было бы с его Украиной, если бы Александр Невский не разбил шведов под Полтавой». Доктор исторических наук (!) Грач смутно помнил, что Невский бился со шведами, а те, в свою очередь, оказались потом в Украине. Исторические сюжеты перемешались в его голове настолько сильно, что он после несколько раз упоминал «полтавские баталии» князя Александра.

Плохое знание истории – признак «профессиональных русских»

Недавно «историческое открытие» сделал другой маститый персонаж крымской политики – «сенатор» Сергей Цеков. Выступая в Совфеде по случаю очередной годовщины «воссоединения» русских и украинцев, он заявил, что Переяславская рада 1654 года «обеспечила принятие Крыма и Кубани в состав России». Он, видимо, не помнил или не знал, что русские впервые аннексировали полуостров при Екатерине II в 1783 году. Гетман Богдан Хмельницкий заключил договор с московским царем Алексеем Михайловичем. Украина пошла «под царскую руку» на правах широкой автономии, но московиты впоследствии нарушили соглашение.

В прошлом году «отличилась» бывший «прокурор», а ныне «депутат» Госдумы Наталья Поклонская. В эфире одной из российских радиостанций она приписала полководцу Александру Суворову слова главного героя комедии «Горе от ума» драматурга Александра Грибоедова. «Как говорится, служить бы рад, да прислуживаться тошно…Это наш великий полководец Суворов сказал так», – заявила Поклонская. Ведущая попыталась поправить ее, уточнив, что выражение «служить бы рад, прислуживаться тошно» произнес герой грибоедовской комедии Александр Чацкий. Но Поклонская все равно настаивала на Суворове.

Особенные исторические познания обнаружились у «главы» Крыма Сергея Аксенова. В ходе телеэфира, посвященного очередной годовщине «русской весны», кремлевский ставленник раскритиковал последнего русского царя Николая II. «Николай поиграл в демократию, в итоге там потеряли Аляску», – заявил Аксенов. На самом же деле, Аляска была продана США в 1867 году при Александре II.

Свою эрудицию Аксенов продемонстрировал еще в начале аннексии Крыма. 8 марта 2014 года в эфире телеканала «Россия-1» вышло его интервью. Журналист Сергей Брилев поинтересовался у крымского «премьера», является ли он родственником Василия Аксенова – автора книги «Остров Крым». Аксенов ответил отрицательно. «Но вторую часть этого романа вы явно пишете», – отметил Брилев с ехидной улыбкой. «Постараемся дописать», – радостно сказал Аксенов.

Путин показал, что готов украсть не только Крым, но и украинское прошлое

Московский журналист тонко подколол провинциального политика, который волей случая оказался в водовороте громких событий. Брилеву было смешно от того, что Аксенов вообще не знает о содержании «Острова Крым». Ведь роман заканчивается трагически: на территорию полуострова высаживается советская армия и начинает массовые расправы. Погибают все близкие и друзья главного героя – дворянина Андрея Лучникова, который понимает, что совершил фатальную ошибку, желая вхождения «русского» Крыма в состав СССР. Выражение «писать вторую часть романа» – тонкий стеб над Сергеем Аксеновым. В Крыму, действительно, высадилась чужая армия, установившая собственные порядки. «Глава» республики так и не понял, что его прилюдно выставили глупцом.

Все это объясняет, почему некоторые представители крымской верхушки охотно поверили в кремлевские байки относительно Украины. Незнание истории и проблемы с общей эрудицией сделали их легким объектом для манипуляций. Аннексию Крыма и последующую бойню на Донбассе Путин изначально рассматривал как средство по ликвидации «исторического недоразумения» в виде Украинского государства. Российский президент в очередной раз показал, что готов украсть не только Крым, но и украинское прошлое, приписав Кремлю важную роль в европейской истории.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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