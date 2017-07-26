Крымские газеты пишут о гастролях сербского режиссера Эмира Кустурицы, о позиции Беларуси в отношении Крыма, а также о смене руководства в крымских профсоюзах.



«Крымская правда» в статье «Здесь не было войны, здесь был референдум» сообщает о приезде в Крым сербского режиссера Эмира Кустурицы, который уже попал в базу украинского «Миротворца».

«Как не вспомнить, что именно сербские добровольцы в марте 2014 года стояли плечом к плечу с крымчанами на блокпостах. Им, как никому другому, понятно, что удалось отвоевать жителям полуострова. А Эмир Кустурица всего лишь нашел в себе смелость озвучить то, о чем уже три года шепчутся за кулисами всех больших саммитов и межгосударственных заседаний», – пишет газета.

«Вам надо делать то, что вы делаете. Подтверждение, что вы – Россия, это ваша жизнь, ваша культура. Потому что вы часть великой России, вам не нужно ждать мнение тех, кто находится в штате Висконсин», – цитирует газета режиссера.

​«Крымская газета» опубликовала мнение политолога Ивана Мезюхо под заголовком «И нашим, и вашим», в котором автор пишет о позиции Беларуси относительно Крыма.

Это не то, чего ожидала российская общественность три года назад

«Прошел 2014-й, 2015-й, 2016-й и первая половина 2017 года, а официального признания Белоруссией Крыма как составной части России так и нет, есть только слова о фактическом суверенитете российского государства на Крымском полуострове. Согласитесь, это немножко не то, чего ожидала российская общественность три года назад», – сетует политолог. По его словам, остается открытым вопрос: «кто бы финансово поддержал Минск после санкций за признание крымского полуострова российским».

Газета «Голос Крыма» рассказывает о смене руководства в Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК). Депутат Госсовета Крыма Владимир Клычников больше не возглавляет ведомство. На внеочередной конференции Союза организаций профсоюзов ФНПК новым руководителем была избрана Екатерина Овчаренко. Она оценивает состояние организации как кризисное.

«Моими первыми шагами будет составление плана по выводу федерации профсоюзов республики из кризиса. Федерация убыточна, насколько я это понимаю. Нам надо провести проверку и составить минимальный безубыточный бюджет выживания. И уже потом, сделав выводы организационного характера, определить дальнейшие шаги. План действий у нас есть», – заявила Овчаренко.

Ее предшественник Квозглавил крымские профсоюзы в марте 2014 года.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове