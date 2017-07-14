Тактика России – весьма взвешенная: они знают, что проигрывают в открытой конфронтации (с Западом), и потому нападают на легкие цели – там, где ответ Запада может оказаться слабым и неоднозначным. Об этом заявил исполнительный вице-президент аналитического центра Atlantic Council Дэймон Уилсон перед комитетом Сената США по вооруженным силам 13 июля.

Наиболее легкой целью для Путина может оказаться Беларусь, считает Дэймон Уилсон.

Россия и Беларусь готовятся к масштабным военным учениям «Запад». Это крупнейшие учения в западном военном округе России, в прошлом, например, на них отрабатывали ядерный удар по Варшаве. Перед учениями наблюдается передвижение российских войск по территории Беларуси.

Возможно российские войска попытаются усилить хватку вокруг Беларуси

«Возможно, они и не уйдут (после учений), возможно они попытаются усилить хватку вокруг Беларуси», – отметил Уилсон.

Эксперт считает, что легкая победа позволит Путину и дальше разыгрывать карту национализма во внутренней политике, демонстрировать величие администрации, не дожидаясь реакции Запада – в отличие от Донбасса, который превратился в большую проблему для Путина.

Вторая возможная сфера дестабилизации, по мнению эксперта, – это граница Украины и Молдовы.

Сейчас есть договоренность между Молдовой и Украиной, чтобы наконец установить контроль на границе на востоке Приднестровья. По этой договоренности, украинцы позволят молдавским пограничникам расположиться на территории Украины, так как те не могут находиться на территории Приднестровья.

Это будет прекрасно для контроля за незаконными потоками через границу, но ограничит свободу маневров для России. Я не думаю, что Россия на это пойдет с легкостью, замечает Дэймон Уилсон.