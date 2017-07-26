«Это скрытая реабилитация Сталина»

В Перми методичка для школьных учителей, посвященная изучению истории сталинских репрессий, стала предметом судебного разбирательства. Один из авторов пособия, доктор исторических наук Андрей Суслов, предъявил иск к Роскомнадзору, который опубликовал на своем сайте заключение двух экспертов, признавших методичку опасной для школьников.

Эта история началась осенью 2015 года, когда руководитель Центра гражданского образования и прав человека Андрей Суслов вместе со своей коллегой Марией Черемных написали методическое пособие для учителей "Изучение в школе истории сталинских репрессий". По словам авторов, оно адресовано учителям школ и колледжей – главным образом для внеклассных занятий по изучению сталинизма со старшеклассниками. Вскоре после того, как методичка увидела свет, в Перми состоялся круглый стол, посвященный концепции государственной политики реабилитации жертв политических репрессий – его проводила краевой омбудсмен Татьяна Марголина. Именно на этом мероприятии пособие было представлено министру образования Пермского края Раисе Кассиной и так ей понравилось, что она предложила опубликовать текст на сайте министерства.

Пособие, которое написал доктор исторических наук, рецензируют учительница географии и клинический психолог​

– Дальше об этой методичке узнали представители организации "Суть времени" и стали писать письма во все инстанции, – рассказывает Андрей Суслов. – Самое удивительное, что этой методичкой заинтересовался бывший губернатор Пермского края Басаргин. Министерство образования после этого убрало методичку со своего сайта, но заказало экспертизу в региональном Институте развития образования. Те дали положительную рецензию, и она вновь появилась на этом сайте. Но те люди из "Сути времени" не успокоились, через своих знакомых они вышли на экспертов, аккредитованных Роскомнадзором, и те написали так называемое экспертное заключение. При этом методическое пособие, которое написал я, доктор исторических наук, вместе с коллегой, рецензируют учительница географии из Новочеркасска и клинический психолог из Санкт-Петербурга.

​Организация "Суть времени", возглавляемая Сергеем Кургиняном, известна идеализацией советского прошлого и крайне негативным отношением к десталинизации. Андрея Суслова не удивляет реакция на его работу участников этого движения. Озадачивает исключительно поведение чиновников:

Это вполне в современном контексте, когда православные активисты или сталинисты обращаются к представителям власти​

– В ситуацию начинают вмешиваться люди, имеющие власть, причем они действуют на основе того, что какие-то возбужденные маргинальные фигуры им жалуются. И это вполне в современном общественном контексте, когда разные маргиналы, будь то православные активисты или члены сталинистской организации, обращаются к представителям власти. Вопрос в том, как власть на это реагирует. Так вот, та реакция, которая в данном случае была, на мой взгляд, сама по себе нездоровая.

"Центр гражданского образования и прав человека" уже посетили сотрудники краевой прокуратуры и посоветовали промаркировать методическое пособие пометкой "18+". Рецензия, опубликованная на сайте Роскомнадзора, была написана по заказу некоего Дмитрия Узуна, близкого к движению "Суть времени". Ее авторы – клинический психолог Жанна Тачмамедова и учитель географии Ирина Мясникова. На 34 страницах они расписывают возможный вред, который может нанести учащимся рецензируемое методическое пособие, и приходят к выводу, что оно содержит "информацию, побуждающую к антиобщественным действиям, отрицающую семейные ценности, препятствующую усвоению нравственных и общественных норм". Данная экспертиза была проведена год назад, а уже в этом году Жанна Тачмамедова признала вредной для учащихся методическое пособие, по которому в Челябинске проводили занятия, посвященные профилактике ВИЧ. Занятия пришлось остановить.

Выводы экспертизы Тачмамедовой и Мясниковой о работе Суслова и Черемных позже признали необоснованными эксперты Лаборатории прикладной лингвистики. Примерно такую же оценку им дал научный сотрудник Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Дмитрий Дубровский:

Рецензия фантастически безграмотна с точки зрения требований, предъявляемых к экспертизе​

– Во-первых, она фантастически безграмотна с точки зрения формальных требований, предъявляемых к экспертизе. Люди фактически отвечают на правовые вопросы, они приводят правоустанавливающие документы и дальше как географы и педагоги отвечают на вопросы, на которые должен отвечать суд, но вообще не эксперты! То есть налицо превышение порога компетенции эксперта. Второе: эксперт вторгается не в свою область знаний. Потому что совершенно непонятно, на каком основании географ делает глубокомысленные выводы относительно того, насколько адекватно в пособии доктор исторических наук отразил наличие или отсутствие проблемы репрессий и сталинского террора в российской истории и учебной литературе. Фактически люди берут на себя функции историков, не будучи ими. Не говоря уже о том, что ссылки, которые в этой экспертизе присутствуют, вроде "Аргументов и фактов" за 1989 год, – в любом научном исследовании нормальная аттестационная комиссия завернула бы такую работу даже на уровне бакалавриата. Я возглавляю исследовательский проект в Центре независимых социологических исследований, посвященный судебной экспертизе в российском праве. Никакого отношения к науке, к методике, к исследованию эта экспертиза не имеет. Насколько я понимаю, основной задачей экспертизы было поставить на этот текст гриф "18+". Сам ужас этой истории заключается в том, что, оказывается, такого рода тексты нельзя читать студентам, которым меньше 18 лет, и тем более детям. Хотя ровно это детям и надо читать, на мой взгляд.

Преподаватель истории одного из пермских техникумов Олег Копылов применял методичку Суслова и Черемных во время подготовки занятий, посвященных сталинским репрессиям на территории Пермского края. Теперь ему и его коллегам придется отказаться от ее использования или делать это тайно:

– Это, во-первых, методическое пособие, которое адресовано было учителям, – уверен Олег Владимирович, – а учитель, согласно статье 47 Федерального закона "Об образовании", имеет право сам выбирать методы, у него есть свобода преподавания, выражения своего мнения и свобода от вмешательства в профессиональную деятельность. Получается, что люди, которые писали эту рецензию, выступали против российского законодательства.

– А как, на ваш взгляд, будут в этой ситуации вести себя учителя истории?

– Конечно, преподаватели немного в подвешенном состоянии находятся. С одной стороны, у них есть академическая свобода, которая им предоставлена Конституцией и законом, с другой стороны – есть "старшие товарищи", начальство, которое, если увидит эту методичку, то будет нелицеприятный разговор. Поэтому преподаватель, скорее всего, не станет указывать ее, и она не будет у него ни в каких рабочих программах.

Скандал вокруг пособия об изучении сталинских репрессий возник на фоне публикуемых соцопросов о роли Сталина в истории России и о значении увековечивания его памяти. 62% россиян согласны с тем, что памятные знаки, рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах. А 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях. Кроме того, Сталин возглавил рейтинг величайших людей всех времен и народов, составленный в ходе недавнего опроса россиян.

Единственный козырь, который есть у нынешнего политического режима, – это наше героическое прошлое

– В стране происходит скрытая реабилитация Сталина и сталинизма, – считает главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Сергей Мошкин. – И связано это, в первую очередь, с идеологическими особенностями нынешнего политического режима. Снова на щит подняли идею имперства, милитаризации, военных побед. Безусловно, идет героизация и эксплуатация темы победы в войне, все это напрямую связано с именем Сталина. "Кургинянцев" фактически поддерживает власть в лице конкретных государственных органов. Это скрытая реабилитация Сталина и сталинизма. У власти нет перспективного социального проекта, единственный козырь, который есть у нынешнего политического режима, – это наше героическое прошлое.

По мнению Андрея Суслова, экспертиза, размещенная на сайте Роскомнадзора, наносит ущерб его репутации ученого. Именно поэтому он подал в суд, требуя признать данную рецензию незаконной и удалить ее с сайта. Роскомнадзор в комментарии для Радио Свобода заявил, что публиковать заключения аккредитованных экспертов ему вменяет Федеральный закон №436, но всю ответственность за содержание этих текстов несут сами авторы – в данном случае Жанна Тачмамедова и Ирина Мясникова. Именно поэтому Андрей Суслов просит суд привлечь их в качестве соответчиков по делу. Следующее заседание состоится 3 октября.