«Путин толкает нас в НАТО»

Владимир Путин едет к западным соседям России – одним из немногих, с кем в его правление она не рассорилась. Это Финляндия, где российского президента ожидает встреча с финским коллегой Саули Ниинистё и участие в мероприятиях, посвященных столетию независимости Финляндии – от России.

"За эти сто лет Финляндия очень изменилась, мы смогли построить северное благополучное социальное государство", – оценил исторический путь страны президент Саули Ниинистё в недавнем интервью ТАСС. О своих успехах финны вспоминают целый год, поскольку различные этапы обретения независимости пришлись в 1917 году на разные месяцы. Последние торжества придутся на декабрь, когда исполнится сто лет постановлению финского парламента, объявившего о независимости страны, и соответствующему акту большевистского Совнаркома, эту независимость признавшего.

За сто лет Финляндия очень изменилась, мы смогли построить северное благополучное социальное государство

Последующие десятилетия в российско-финских отношениях столь благостными не были. Обе страны несколько раз воевали между собой, по итогам Второй мировой Финляндия уступила СССР часть территории, но, в отличие от стран Восточной Европы, сохранила независимость, демократический строй и рыночную экономику.

Восточный сосед всегда оставался для финнов отчасти угрозой, отчасти загадкой, отчасти предметом живого интереса, говорит в интервью Радио Свобода финский писатель, славист, переводчик с русского, специалист по российско-финским отношениям Юкка Маллинен. По его мнению, украинский кризис осложнил эти отношения, хотя – благодаря дипломатичности финнов – не настолько, как в случае с другими соседними с Россией странами. Тем не менее, даже привечая российских руководителей, Финляндия предпочитает соблюдать осторожность.

– Я посмотрел на количество зарубежных визитов, которые нанесли два высших российских руководителя, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, а также глава МИДа Сергей Лавров, в страны Евросоюза в последние три года – в период санкций, охлаждения отношений России с Западом. Оказалось, что Финляндия – одна из наиболее часто посещаемых ими стран ЕС. Что об этом думают в самой Финляндии: почему российские лидеры часто ездят к вам?

– Кажется, российским руководителям просто тут удобно. Во-первых, официальная линия Финляндии такова: надо поддерживать диалог с Россией по всем каналам, которые возможны. Поэтому Финляндия всегда готова к переговорам. Почему это интересно российским партнерам? Думаю, тут просто психологическая обстановка удобная. Понятно, что когда президент или премьер России сейчас приезжают в другие страны Запада, то переговоры там обычно довольно острые, и обстановка напряженная. А в Финляндии не так. Тут ситуация легче для российской стороны. Во-первых, они немножко отдыхают, а с другой стороны – показывают и Западу, и особенно, конечно, своей, российской публике, что вот, есть какие-то нормальные демократические страны, где спокойно, без напряженки их принимают.

– Вот это “спокойно, без напряженки”, эта благожелательность – это продолжение той линии, которую в свое время Финляндия вела по отношению к Советскому Союзу: есть большой небезопасный сосед, не всегда понятно, чего от него ожидать, так что лучше не раздражать? Или в чем тут дело?

– Я думаю, что дело именно в этом. Финляндия, конечно, поддерживает общую линию Евросоюза и участвует в ее формировании. С одной стороны, мы показываем России доброе лицо, но, конечно, от своих принципов не отказываемся. При этом мы так демонстративно не спорим с Москвой, как многие другие страны. То есть действительно тут такое двойственное отношение. Я думаю, что российские руководители это прекрасно понимают. Зато при этом российско-финские переговоры нередко довольно "никакие" с точки зрения политического содержания. Например, сейчас приезжает Путин, и его визит у нас комментируют: в основном вопросы будут экономического плана, расширение туризма, бизнеса и так далее.

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– О политике много говорить не будут?

– Слишком много, скорее всего, не будут, ведь самый острый вопрос – это Украина. Финляндия полностью разделяет точку зрения Евросоюза на украинские события. Понятно, что мы как страна, которая имеет большую границу с Россией, заинтересованы в соблюдении принципа нерушимости границ. Это для нас более важно, чем для некоторых отдаленных стран. Поэтому, исходя из такой разницы позиций, сфера переговоров с Россией очень узкая.

– Недавно в Финляндии приняли закон, который назвали "законом о зеленых человечках". Он ставит вне закона вооруженных людей в форме без знаков различия. Это как бы попытка предотвращения того, что случилось в Крыму, возможного появления людей без опознавательных знаков, которые имели бы враждебные намерения по отношению к суверенитету страны. Вы считаете, это скорее политический знак, поданный России, или за этим законом есть что-то конкретное, реальное, он как-то поможет в случае критической ситуации?

Крымские и восточноукраинские события у нас восприняли серьезно

– Это, конечно, конкретная вещь, подготовка к гибридным операциям России. Крымские и восточноукраинские события у нас восприняли очень даже серьезно. Если, как мы знаем, даже Лукашенко принимал какой-то свой закон о "вежливых людях", то почему не Финляндия? Но тут есть одна тонкость. Финляндия не любит размахивать лозунгами и выступать с угрозами. Но мы думаем и делаем. Например, наш добрый сосед, Швеция, 15 лет назад практически распустила свои сухопутные войска. А Финляндия – нет. У нас еще в 90-е годы явно решили, что определенная угроза российской агрессии все-таки существует в будущем. И были правы. Финляндия втихаря, особенно не шумя, систематически укрепляет свою обороноспособность.

– В финском обществе растет поддержка идеи вступления в НАТО, или же финны по-прежнему думают, что оборону укреплять надо, но НАТО – это чересчур, это не нужно?

Финляндия втихаря, особенно не шумя, укрепляет свою обороноспособность

– Растет, несомненно, хотя медленно. Но до Крыма такой дискуссии в обществе вообще не было, а сейчас она идет довольно активно. Характерный признак: есть у нас партия "зеленых", а в Европе "зеленые" – это обычно гуманитарии, интеллектуалы и так далее, это была самая пацифистская партия в Финляндии. А сейчас эти "зеленые" интеллектуалы выступают за членство в НАТО. Это прямая реакция на российскую политику. На данный момент за вступление в НАТО высказывается примерно треть граждан. Это довольно много, учитывая, что до Крыма их было 15%. Но есть еще такой результат опроса: в особой ситуации, если руководство нашей страны решит, что, исходя из обстановки, Финляндии следует незамедлительно вступить в НАТО, то 52 – 54% населения поддержат такое решение. Надо еще подчеркнуть, что Россия – наш сосед, и финны в целом все-таки неплохо разбираются в российских делах. Поэтому многим здесь понятно, что есть только один человек, который своими поступками толкает Финляндию к членству в НАТО. Наверное, особенно не требуется называть фамилию этого человека (смеется).

– Этот самый человек, о котором вы говорите, и вообще российское руководство довольно активно пытается вербовать союзников в европейских странах. Со многими политическими силами у них уже достаточно налаженные дружеские отношения – все знают о тесной связи, например, Марин Ле Пен с Кремлем. В Финляндии подобные фигуры есть? Организации или лидеры, которые говорят: нужно с Россией тесно сотрудничать, наплевать на украинский конфликт, на Крым, укреплять связи любыми способами?

Стремление нации избавиться от империи — это закономерность современной истории

– У нас, конечно, есть такие фигуры, которые тесно связаны с российской политикой, например, небезызвестный доцент Йохан Бекман (финский общественный активист и публицист, часто выступающий в российских СМИ – РС). Есть такие организации, есть такие люди, они работают активно. Но тут важен общий контекст. В Финляндии есть определенная борьба между линией на полную интеграцию с Европой, в том числе в сфере безопасности, и курсом на нейтралитет. Левые партии, социал-демократы, поддерживают нейтралитет. Тут, правда, есть одна особенность: видно, что пророссийская, пропутинская пропаганда хорошо работает в определенных кругах в Европе. Есть некоторые идеологии, установки, у сторонников которых российская позиция вызывает симпатии. Честно говоря, в Финляндии эти установки не очень распространены. Мы знаем свою историю. По психологии финское общественное мнение – скорее восточноевропейского типа. То есть наше восприятие истории, в том числе роли в ней нашего большого восточного соседа, все-таки более похоже на позицию стран Балтии, Польши и так далее. Хотя мы, конечно, в этих делах значительно более дипломатичны.

– В этом году исполняется сто лет независимости Финляндии. Известно, в каких она обстоятельствах была получена: она была связана с российской революцией, большевистское руководство признало эту независимость. Как финское общество оценивает те события сейчас – Россия "подарила" Финляндии независимость, или Финляндия ее сама завоевала, вынудила?

Стремление нации избавиться от империи – это закономерность современной истории

– История – сложная штука. С одной стороны, конечно, признание независимости Финляндии было результатом революции в России, как и признание независимости, например, Польши. Но, с другой стороны, конечно, наша независимость была подготовлена длительным историческим периодом. Финляндия являлась, как вы знаете, автономным Великим княжеством в составе Российской империи. У него сохранились свои привилегии, законы, то есть фактически действовала своя конституция. Стремление нации избавиться от империи – это закономерность современной истории. Приблизительно так мы и считаем. Даже если считать, что Россия, точнее, пришедшие там к власти большевики, "подарили" нам независимость, то мы бы не смогли сохранить ее без собственного достоинства и борьбы за нее.