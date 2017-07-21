ЕС и НАТО – против гибридных угроз России

Дестабилизация работы государственных органов, поляризация населения, паралич киберпространства и дезинформация ‒ лишь некоторые стороны гибридной войны. Как показал опыт Украины, эти методы агрессии наносят государствам такой же удар, как армия и артиллерия. ЕС констатирует, что за последнее время его противостояние гибридным атакам значительно укрепилось. Хотя, говорят в Еврокомиссии, останавливаться на достигнутом нельзя: гибридные методы войны видоизменяются непрерывно.

Европейское сдерживание существующих и потенциальных гибридных угроз прогрессирует, констатируют эксперты. В Брюсселе уверены: на случай новых угроз со стороны России государства-члены ЕС будут значительно лучше осведомлены и смогут обмениваться информацией. А именно этого не хватало для эффективного противодействия терроризму, кибератакам и дезинформации.

Страны-члены ЕС и НАТО начали обмен информацией. Это основа противостояния гибридным угрозам

«Мы создали европейский центр сбора информации о гибридных угрозах, который анализирует и засекреченные данные, и информацию из открытых источников. Ею мы делимся с государствами ЕС. Самое большое достижение за все это время в том, что страны-члены, а также ЕС и НАТО начали обмен информацией, чего еще не было. Это основа противостояния гибридным угрозам», ‒ сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам занятости, инвестиций и конкурентности Юрки Катайнен.

Он добавляет, что одна из задач экспертов Еврокомиссии – указывать государствам, входящим в ЕС, на их слабые стороны.

Гибридная угроза ‒ это совместная сфера и для ЕС, и для НАТО, отмечают специалисты. Поэтому для улучшения способности содружества к выявлению этих опасностей и последующей координации действий в Финляндии создан Европейский центр анализа гибридных угроз, исследования которого доступны странам-членам ЕС и НАТО для укрепления коллективной и индивидуальной обороноспособности, добавляет Катайнен.

Но поскольку природа гибридных угроз постоянно развивается, их нужно постоянно изучать и развивать методы защиты, говорит еврокомиссар по внутреннему рынку и промышленности Эльжбета Беньковска.

Наше сотрудничество с НАТО полностью перешло от деклараций к сотрудничеству

«Мы увеличили возможности сопротивления гибридным угрозам нескольких секторов экономики: в энергетике, транспорте, на таможнях, в космической отрасли и здравоохранении, а также в финансовой сфере. То есть в тех областях, которые до сих пор не принимали во внимание гибридных угроз. Также мы разработали европейский план на случай кибератак – кто и что должен делать. Наше беспрецедентное сотрудничество с НАТО уже полностью перешло от деклараций к конкретному операционному сотрудничеству», ‒ отметила еврокомиссар.

В этом контексте первые «параллельные» военные учения Евросоюза и НАТО, запланированные на осень этого года, недавно анонсировала председатель дипломатического корпуса ЕС Федерика Могерини, добавив, что «никогда сотрудничество между ЕС и НАТО не было столь сильным и глубоким, и расширилось на многие сферы или по гибридным угрозам, или в области кибербезопасности, или в области морского сотрудничества».

В Брюсселе убеждены, что тесное сотрудничество содружества и НАТО и усиление европейской обороны не противоречат друг другу. Европейская комиссия разработала проект, призванный мобилизовать 5,5 миллиардов евро ежегодно на инвестиции в оборону ЕС.

Североатлантический союз, со своей стороны, именно в сдерживании гибридных угроз видит шансы для углубленной совместной работы с Евросоюзом.