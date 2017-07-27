Один из главарей группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ «никак не отреагировала» на взрывы и обстрелы беспилотника миссии во время визита Александра Хуга на неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области. Однако в СММ ОБСЕ его заявления опровергли, сообщив, что оперативно отчитывались обо всем в ежедневном отчете миссии и в Twitter.

Один из главарей группировки «ДНР» Денис Пушилин возмутился тем, как Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ освещает ситуацию в зоне боевых действий. Об этом 22 июля сообщил сайт «Донецкое агентство новостей».

«Вчера заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетил населенные пункты Ясиноватая, Крутая Балка и Васильевка. Во время этого визита подразделения 72-й ОМБР дважды открывали огонь из минометов калибром 120 миллиметров. В частности, в 12:13 ‒ по району населенного пункта Ясиноватая и в 14:35 ‒ по району населенного пункта Васильевка, где на тот момент работали представители СММ ОБСЕ во главе с Хугом. Кроме того, украинские силовики предприняли попытку перехватить и отвести на свою территорию беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ», ‒ заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что такие «вопиющие факты нарушения Минских соглашений украинскими силовиками» не вызвали реакции со стороны руководства СММ ОБСЕ.

Его слова процитировали российские СМИ и другие сайты группировки «ДНР».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ ответила на обвинения Пушилина в Twitter, где подчеркнула, что СММ оперативно доложила на официальной странице миссии в Twitter о взрыве, который наблюдатели слышали в Васильевке, и о другом инциденте также.

«Факт заключается в том, что СММ дважды пришлось прекратить полеты мини-БПЛА ‒ в Ясиноватой и в районе насосной станции в Васильевке ‒ в связи с огневой активностью неподалеку, при этом по меньшей мере в одном случае огонь был нацелен на БПЛА».

В ОБСЕ также добавили, что наблюдатели оперативно доложили о взрыве, который слышали в Васильевке и оба инцидента описали в ежедневном отчете миссии.

Вот что в отчете СММ ОБСЕ сказано о запуске БПЛА миссии в тот день:

«Со своей позиции в подконтрольном «ДНР» городе Ясиноватая (16 километров северо-восточнее Донецка) в течение 8 часов наблюдатели слышали 15 взрывов неопределенного происхождения за 2-5 километров на юго-запад, запад, северо-запад и юго-юго-запад. Команда миссии осуществила запуск мини-БПЛА в Ясиноватой. После 5 минут полета члены патруля СММ слышали 25 очередей из стрелкового оружия за 1-2 километра на юго-юго-запад ‒ в районе, над которым летал БПЛА. Полет БПЛА был немедленно прекращен, аппарат во время посадки поврежден не был. Команда миссии сообщила об этом офицеру Российской Федерации при Общем центре по контролю и координации (СЦКК), который присутствовал в этом месте. 21 июля сразу после запуска мини-БПЛА в районе насосной станции в Васильевке наблюдатели слышали громкий взрыв неопределенного происхождения за 100-200 метров на север. Полет БПЛА был немедленно прекращен, аппарат во время посадки поврежден не был. В этом районе были замечены два члена «ДНР». Команда СММ сообщила об этом офицеру Российской Федерации при СЦКК, который присутствовал в этом месте».

На сайтах группировки «ДНР» и в российских СМИ написали, что беспилотник обстреляли Вооруженные силы Украины. Однако в отчете ОБСЕ этого не сказано. А одно российское издание даже сообщило, что «ВСУ подбили в Донецке беспилотник ОБСЕ».