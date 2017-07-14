Некоторые российские издания сообщили, что Запад признает нарушения Киевом Минских соглашений. Как пишут журналисты сайта StopFake.org, таких заявлений европейские лидеры не озвучивали, а в российских новостях использована цитата секретаря президента России Дмитрия Пескова.

10 июля сайт Ukraina.ru и другие российские информационные ресурсы опубликовали «новость» о том, что якобы лидеры Франции и Германии не отрицают «факт несоблюдения украинской властью договоренностей, достигнутых в Минске». Такая «новость» основана на цитате Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента России. Но в ней не приводят высказывания европейских политиков, которые подтвердили бы это заявление.

По информации журналистов сайта StopFake.org, канцлер Германии Ангела Меркель, напротив, заявляла о медленном прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, но не обвиняла в этом Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон также не делал подобных заявлений, пишет StopFake.org.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после рабочего завтрака во время саммита G20 трех лидеров «нормандской четверки» (минус Украина) заявил прессе, что политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и отметили, что «Минские соглашения не выполняются, и во многом не выполняются Киевом, особенно политическая часть.

«Песков также добавил и другие собственные суждения, которые он представил как мнение европейских лидеров: «В тексте Минских договоренностей есть перечень шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев. И никому не приходит в голову отрицать тот факт, что Киев этого не делает», ‒ говорится в материале Stopfake.

Этот фейк распространили «РИА-Новости», «ТАСС», «Спутник», Times.com.ua, «Дни.ру», «Свободная пресса» и многие другие.

Ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не делали подобных заявлений после рабочего завтрака во время саммита G20. Ангела Меркель отметила, что во время завтрака они «договорились продолжить процесс».

«Мы также отмечаем, что прогресс идет очень медленно, иногда со стагнацией, иногда с шагом назад. Мы не умалчиваем ситуацию», ‒ сказала Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Мы знаем, насколько там сложная ситуация, поэтому мы ведем переговоры. Возможно, у нас будет встреча в «нормандском формате» (Франция, Германия, Украина и Россия), как мы его называем, в ближайшие недели».

В СМИ, обсуждая встречу трех представителей «Нормандской четверки» во время саммита G20, отметили, что именно Кремль постоянно обвинял Украину в невыполнении Минских договоренностей.

Кроме предоставления доказательств поддержки боевиков Россией, которые та отказывалась признавать, европейские политики подняли вопрос о безопасности представителей ОБСЕ, которые мониторят ситуацию на Донбассе.