Российские СМИ и некоторые издания в Украине массово сообщили, что на улицах Киева размещены билборды или ситилайты, на которых сравнивают русский язык с инфекцией. Некоторые добавили, что это является актуальной рекламной кампанией. Однако плакат оказался совсем не новым и нет никакого подтверждения, что эта реклама есть на улицах Киева.

Так, канал Минобороны России со ссылкой на сайт газеты «Вести», выходящей в Украине, отмечает: «На улицах украинской столицы появилась реклама, которая агитирует отказаться от «русского языка», сравнивая его с инфекцией. Снимками, на которых изображены ситилайты со скандальными надписями, делятся пользователи социальных сетей. На плакате представлен человек с высунутым языком, который разделен на три секции и раскрашен в разные цвета. Секции подписаны словами: империализм, агрессия, война, сепаратизм и смерть».

«Новости» об этом напечатали «НТВ», «Звезда», Life, газета «Вести», выходящая в Украине, «РИА-Новости», «Известия», rubaltic.ru и многие другие.

Российский канал Life даже выпустил небольшое видео с заголовком: «Русофобская реклама». Интересно, что в самом видео кадры города, однако так и не показано, где находятся такие плакаты или рекламные постеры.

СМИ использовали изображения с постером, сославшись на Фейсбук-страницу Владимира Хенгистова.

Позже, сам Владимир Хенгистов пояснил, что он не является автором фотографии. И сказал, что СМИ сманипулировали, утверждая, что этот плакат висит везде в Киеве.

Как оказалось, впервые такое же изображение и постер об «инфекции» можно было увидеть еще в 2015 году на выставке «Украинский патриотический плакат 2015».

Как пишет член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, это фото запостил в комментариях к одной из дискуссий пользователь Иван Гранаткин. 1 июля это же фото опубликовал еще один пользователь, не указав источник. В тот же день, пишет Тымчук, эту фотографию опубликовал у себя на странице Владимир Хенгистов.

2 июня информацию о «рекламной кампании», оскорбляющей русский язык, уже массово распространяли российские СМИ. Многие из которых сослались на газету «Вести», выходящую в Украине, и Владимира Хенгистова как первоисточник.

«Осенью 2015 года, то есть полтора года назад, в Украине проводили «Украинский конкурс патриотического плаката ‒ 2015», кураторами которого были Антон Мухарский и Елизавета Бельская. Среди участников конкурса был и плакат о «заразном русском языке». Его автором является тот самый Иван Гранаткин, который запостил изображение 28 июня. Наличие ошибок в тексте плаката он объясняет тем, что в момент изготовления макета был русскоязычным», ‒ пишет Тымчук.