Прокремлевские СМИ продолжают изображать Россию «хорошей» и сообщать о «злом Западе», а также объясняют аннексию Крыма расширением НАТО. Кроме того, появилась «история» о том, что украинские спецслужбы якобы используют наркозависимых лиц для шпионажа на востоке Украины. Об этом и другом ‒ в обзоре дезинформации East StratCom​.

«Мы стали свидетелями рассказов о «хорошей России» и «злом Западе», говорится в еженедельном обзоре. Одни СМИ предполагали, что цель США ‒ завоевание России, другие писали о том, что расширение НАТО означает агрессию в отношении России. Это утверждение ранее неоднократно опровергали в НАТО.

Присоединение Черногории к НАТО было представлено как заговор Запада с целью уменьшения влияния России на Балканах

«Присоединение Черногории к НАТО было представлено как заговор Запада с целью уменьшения влияния России на Балканах, игнорируя тот факт, что сама Черногория приняла решение подать заявку на вступление в альянс», ‒ говорится в материале.

Незаконную аннексию Крыма СМИ объяснили расширением НАТО – «несмотря на то, что именно Россия установила контроль над полуостровом и это нарушение международного права не имеет никакого отношения к НАТО», отмечают авторы обзора.

Присутствие военных НАТО в странах Балтии представили как «идентичное» нападению нацистской Германии на Советский Союз в 1941 году, а Ангелу Меркель описали как «фюрера Четвертого Рейха».

«Сравнивать нынешнюю Германию, и особенно Ангелу Меркель, с нацистской Германией ‒ повторяющаяся тенденция прокремлевской дезинформации. Расширенное присутствие передовых сил НАТО в Балтике на самом деле является частью усиления сил сдерживания и обороны, как это было согласовано на саммите 2016 года в Варшаве», ‒ говорится в обзоре.

Манипулирование терроризмом и наркоманией

Как пишут эксперты рабочей группы, на прошлой неделе прокремлевские СМИ сообщали, что Запад якобы не хочет бороться с терроризмом, что западные страны организовали недавний теракт в Лондоне, и именно спецслужбы США являются создателями исламского фундаментализма.

«Мы узнали, что теракт в Лондоне был инсценировкой и корреспонденты CNN сняли в прямом эфире постановочный митинг мусульман, осуждающих теракт в Лондоне ‒ эти слухи телеканал CNN опроверг в своем заявлении».

Также в обзоре говорится об «истории», что якобы спецслужбы Украины используют наркозависимых лиц для шпионажа на востоке Украины.

«Доказательств такого утверждения не существует (можно задаться вопросом, действительно ли эффективно для сбора информации полагаться на наркозависимых?). Из тех же прокремлевских СМИ мы также узнали, что правительство Украины пытается увеличить количество наркозависимых людей в том же регионе», ‒ говорится в анализе дезинформации.

Официальный телеканал Министерства обороны России «Звезда» сообщил, что украинские спецслужбы планируют переправить на Донбасс более 200 килограммов кокаина для уничтожения и «наркотизации» населения. Как всегда, никаких доказательств не приводится, говорится в обзоре.

Еженедельно «Обзор дезинформации» публикует актуальные примеры того, как прокремлевская дезинформация подается в международных СМИ, а также готовит новости и аналитику на эту тему. Основное внимание в «Обзоре» уделяется тезисам, которые транслируют международные СМИ и которые признаны предвзятыми и искажающими факты и/или распространяющими прокремлевскую позицию. Это, однако, не означает, что упомянутое СМИ связано с Кремлем придерживается прокремлевской позиции, или намеренно хочет дезинформировать.

Аналитическая pабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».