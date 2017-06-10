На днях российские и некоторые украинские СМИ распространили сообщение о том, что якобы в российской Чите дети отравились наркотиками, которые были в обертках от конфет «Шалена бджілка» компании Roshen. В Следственном комитете России сообщили, что кондитерская фабрика Roshen не является производителем конфет, фантики от которых взяли у отравленных детей.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пятерых детей в Чите синтетическими наркотиками, которые им дал в обертках из-под конфет Roshen «Бешеная пчелка» неизвестный мужчина», – пишет «Газета.ру» со ссылкой на российское агентство «ТАСС».

Другие СМИ также активно распространили это сообщение: «В России мужчина отравил детей, обработав конфеты Roshen наркотиками», «В Чите дети отравились наркотиками, упакованными в обертки конфет Roshen», «Украинская сладости: Дети в Чите отравились наркотиками в конфетах от Roshen», «В Чите дети отравились конфетами фабрики Порошенко», «Подростки в Чите отравились конфетами «Бешеная пчелка» от фабрики Петра Порошенко», «Бешеные пчелки» Порошенко в Чите отравили детей» и другие.

На официальном портале Следственного комитета России (СКР) в сообщении за 7 июня сказано, что в городе Чита пятеро детей попали в больницу с признаками отравления.

«В ходе проверки установлено, что дети отравились синтетическим наркотическим средством. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело».

По информации следствия, 5 июня 2017 года неизвестный передал 17-летнему подростку синтетическую наркотическое вещество в обертках из-под конфет. Подросток принял вещество вместе с четырьмя детьми – тремя парнями 17, 14 и 4 лет и 12-летней девочкой. Через несколько часов детей госпитализировали с отравлением. Но в сообщениях СКР об этом отравлении не говорится, что это были именно конфеты Roshen.

«Кондитерская фабрика Roshen не является производителем конфет, фантики от которых следователи взяли e отравленных в Чите детей», – сообщил пресс-секретарь следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков, пишет российское информационное агентство «ТАСС». Кроме того, «ТАСС» сообщает, что на обертках конфет, которыми, вероятно, отравились дети, указана кондитерская фабрика «Би-энд-Би» из города Подольск Московской области.

Ранее представители Roshen сообщали, что Липецкая кондитерская фабрика прекратила выпуск продукции с 1 апреля. В конце апреля генеральный директор предприятия Олег Казаков сообщил, что все сотрудники будут уволены в течение апреля-мая.