Целью безвизового режима является превращение украинцев в рабов Европы; Ангела Меркель молчит о плане убийства миллионов людей на Донбассе; Россия не может быть агрессором, потому что в генетическом коде россиян записано тотальное неприятие войны. Об этом и другом – в свежем обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

Существует один метод дезинформации, который мало кто решается использовать: распространение «фактов», которые целиком и полностью противоречат истине. Однако это – характерный прием прокремлевской дезинформации, пишут в свежем обзоре от группы по стратегическим коммуникациям East Stratcom.

«Россия угрожала применить ядерное оружие? Комиссия в США делает дикие утверждения в стремлении нарастить военную мощь» – примерно под таким заголовком появилась недавно на сайте российского телеканала RT статья, в которой была предпринята попытка создать впечатление, что Кремль никогда не выступал с такими угрозами.

Как пишут в материале, это не соответствует действительности, и приводят несколько примеров. «Я не думаю, что датчане полностью понимают последствия присоединения Дании к системе противоракетной обороны под руководством США. Если это произойдет, датские военные корабли станут мишенями для российских ядерных ракет», – говорил в свое время, весной 2015 года, посол России в Дании. Тогда же президент России Владимир Путин сообщал, что был готов использовать ядерное оружие, если бы Россия столкнулась с сопротивлением в ответ на незаконную аннексию Крыма. А в прошлом году он предупредил жителей Румынии и Польши, что они могут оказаться под прицелом России, если разместят на своей территории элементы американской системы ПРО.

Журналисты рабочей группы приводят и другие примеры дезинформации за неделю: недавно в российском ток-шоу «Время покажет» прозвучали утверждения, так же противоречащие истине. По мнению выступающих в этой программе, существовал какой-то план уничтожения российского населения в Крыму, поэтому Россия была вынуждена вмешаться в 2014 году, а сейчас, как было сказано, существует план убийства миллионов людей на Донбассе. Что еще хуже – канцлер Германии Ангела Меркель молчит об этом, что доказывает, что она тоже в этом участвует.

«В действительности же дело обстоит так: не было никакого плана причинить зло россиянам в Крыму, он существовал только в клеветнических дезинформационных материалах прокремлевских СМИ. Как и нет никакого похожего плана для Донбасса. В этом-то и заключается причина молчания», – говорится в материале.

Между тем Мария Захарова, представитель МИД России, в эфире радио «Комсомольская правда» сказала, что Россия не может быть агрессором, потому что в генетическом коде россиян записано тотальное неприятие войны. Однако, как пишут авторы обзора, Международный уголовный суд придерживается иной точки зрения.

Когда законы логики не работают

В последние недели Украина оставалась в центре внимания прокремлевской дезинформации, считают журналисты East Stratcom. Некоторые программы на российских общегосударственных каналах были полностью посвящены Украине.

«Да, мы снова услышали дезинформацию о том, что русскоязычное меньшинство в Украине притесняют, что украинцы – это в действительности россияне, а союз НАТО срежиссировал революцию «Евромайдана», – говорится в обзоре.

В продолжение реакции России на безвизовый режим между Европой и Украиной Дмитрий Киселев, главный пропагандист Кремля, внесенный в список санкций ЕС, провел «расследование» и пришел к выводу, что целью безвизового режима является превращение украинцев в рабов Европы. Таким образом, согласно логике прокремлевской дезинформации, возможность путешествовать приравнивается к рабству.

Похожие идеи были озвучены одним прокремлевским СМИ в Грузии: ЕС и США совместно «уничтожают» грузинскую систему образования. Это же СМИ написало, что кредиты и займы Всемирного банка и Международного валютного фонда означают, что эти две международные организации поработили Грузию.

В обзоре также вспоминают о заявлении новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона. В ответ на вопрос о том, почему журналисты российских изданий RT и Sputnik не были допущены в его предвыборный штаб, он ответил: «У меня прекрасные отношения с иностранными журналистами, при условии, что они действительно журналисты. Политические лидеры несут ответственность за принятие решений, они должны говорить правду. Когда в новостных СМИ журналисты распространяют клеветнические сведения, они уже не журналисты, а источники влияния. В этой президентской кампании RT и «Спутник» как раз и были такими источниками воздействия, которые в некоторых случаях распространяли ложь обо мне и моей предвыборной кампании. Поэтому я и признал их присутствие нежелательным».

Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию и ведет аккаунты, посвященные этой теме, в «Твиттере» (@EUvsDisinfo) и «Фейсбуке» (EUvsDisinformation). Аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».

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