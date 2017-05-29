Российское издание «Совершенно секретно» опубликовало вроде бы копии секретных документов СБУ, которые, как утверждает это издание, свидетельствуют о «спецоперации по уничтожению доказательств» в деле рейса MH17. Об этой публикации активно писали российские СМИ. В Службе безопасности Украины в ответ на запрос Радіо Свобода по этим документам сообщили, что они являются «фейковыми». Кроме того, текст на этих листах содержит грубые грамматические и другие ошибки и «русизмы».

22 мая на сайте российского издания «Совершенно секретно» сообщили, что в распоряжении газеты оказались копии секретных документов Службы безопасности Украины о проведении так называемой спецоперации по уничтожению доказательств сбивания самолета рейса MH17 17 июля 2014 года. Издание опубликовало эти так называемые документы и заключения, что, по его мнению, из них следуют: «В расстреле Боинга-777 рейса MH17 виновна новая киевская власть – президент Порошенко и его генералы скрывают правду и лгут уже 3 года; к этой резонансной авиакатастрофе причастна военная авиация Украины; чтобы замести следы ужасного преступления, СБУ с конца июля 2014 года проводила специальные меры по уничтожению фактов специальной операции и всех материалов, которые указывали на присутствие боевых самолетов, которые выполняли боевые задачи 17 июля 2014 года», – говорится в сообщении.

Также журналисты отметили, что передали эти «секретные документы СБУ» на экспертизу одному из ветеранов Лубянки, и тот заявил, что те выполнены «по всем правилам делопроизводства, заведенным еще во времена КГБ СССР, чью школу прошли и многие сотрудники службы безопасности Украины».

Так, на первом листе говорится о неком «деле контрразведывательной проверки «Кацап», возбужденном в отношении гражданина Украины, который якобы является свидетелем нарушения законодательства Украинской армией.

Журналисты Радіо Свобода выявили ряд грубых грамматических ошибок и русизмов на этом и других листах представленных «документов».

Предложение (українською): «Підставою для заведення «СКП» послугували отримані в процесі контррозвідувального пошуку на проблемних територіях Луганської області оперативні дані, які вказують на наявність у поведінці та діях об’єкта ознак причетності до спеціальних служб РФ та зламання державного устрою України».

Сразу же возникает вопрос: что означает понятие «проблемні території Луганської області»? Кроме того: «зламання державного устрою», «офіційно співробітничають». А дальше выражение «проводе бесіди» – является калькой и вероятно неудачной попыткой перевести с русского «вести разговор». (См. ниже подчеркнутые и другие ошибки на этом же листе).

Ошибки есть и на втором листе: «події, що сталося», а верно – «подія, що відбулася»; «Грабово», а верно – «Грабове»; «Донецької і Луганської областях» – а должно быть: «Донецької і Луганської областей» и другие.

Много ошибок есть и в других текстах из российского сайта, вроде «гражданського літака».

Есть в публикации сайта и фактические и логические ошибки. В одном из опубликованных текстов речь идет о «ротации военнослужащих, выполнявших свои обязанности на территории поселка Грабово» – а этот поселок Грабово во время сбивания самолета был на неподконтрольной украинским войскам территории, и украинских военнослужащих там не было.

А упомянутый выше «Кацап», по тексту, «вказує, що являється (так в тексте – ред.) безпосереднім свідком та має докази порушення законодавства з боку представників української армії та авіації а саме розстрілу цивільного повітряного судна у небі 17.04.2014 року». Следовательно, даже если бы верить этому тексту, это лицо только утверждает, что является свидетелем и имеет доказательства уничтожения самолета украинскими войсками – тогда как в самой публикации российского издания уже говорится о спецоперации украинских спецслужб, якобы призванной ликвидировать доказательства уничтожения – существование которых, таким образом, преобразовано по заявлениям одного человека в якобы реальный факт.

На информационный запрос Радіо Свобода по представленным «документам» в Службе безопасности Украины ответили, что эти бумаги являются «фейковыми».

«Эта публикация является очередной попыткой провести информационную операцию против Украины. ФСБ через подконтрольные ей ресурсы бросили в информационное пространство порцию фейковых документов. Мы не будем опускаться до уровня ФСБ и доказывать, что указанные «документы» являются грубой подделкой – это видно даже непрофессионалу», – ответили в Службе безопасности Украины.

Следует добавить, что в материале «Совершенно секретно» ничего не сказано об отчете о расследовании международной Совместной следственной группы под руководством прокуратуры Нидерландов. Российские СМИ, а также пророссийские в других странах, активно сообщили о публикации «Совершенно секретно» и вышли с громкими заголовками, вроде «Киев уничтожает улики трагедии MH17».

Об этом сообщили «Лента.ру», «НА Харьков», Pravda.ru, «Свободная пресса», «ИА ФАН», «Иносми.ру», «Комсомольская правда», EurAsia Daily, Vesti.lv и другие.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

Международная Совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов сообщила, что в первых предварительных официальных итогах расследования установила: зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. По данным следователей, место пуска ракеты – поселок Первомайское, находившийся на момент катастрофы под контролем российско-сепаратистских сил. Россия все обвинения отвергает.

Следует добавить, что в течение последних трех лет российские и сепаратистские СМИ и сайты распространяют дезинформацию о трагедии рейса MH17.

По мнению экспертов команды EU East StratCom Task Force, российские издания намеренно придумывали различные версии трагедии в небе над Донбассом, чтобы запутать свою аудиторию: «проталкивали» так много разных версий, как это возможно, чтобы загрязнять информационное пространство, и чтобы реальные факты казались неузнаваемыми, с учетом различных «точек зрения». Ранее журналисты рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей представили краткий обзор теорий, которые выдвигали прокремлевские СМИ и Министерство обороны России относительно сбивания MH17.

Журналисты Радіо Свобода, которые работают над рубрикой «Деза», тоже неоднократно публиковали опровержения фейков российских каналов по катастрофе MH17. Это и искажения в СМИ России информации о видеодоказательствах, и «фейковые» снимки момента катастрофы будто бы со спутника, и обвинения украинских военных в сбивании самолета якобы во время учений, и заявления об «офицерах СБУ» в кабине «Бука», о том, будто «Боинг» сбил украинский летчик Волошин и другие.