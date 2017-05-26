Прокремлевские издания искажают нарратив о Второй мировой войне. Об этом и другом в свежем обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

В начале мая произошло много событий в очередную годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. В прокремлевских СМИ немало времени было потрачено на искажение информации о войне, считают авторы обзора.

«Этой теме было посвящено несколько телепрограмм на государственном телевидении России. В одной из них под названием «Для кого День победы – не праздник?» высказали предположение, что тот, кто не празднует этот день, делает первый шаг на пути к фашизму (конечно, Европейский союз фактически был создан из мира, который состоялся после окончания Второй мировой войны и отмечает День Европы 9 мая, и многие европейские страны признают 8 мая, а не 9, днем, когда война в Европе закончилась)», – отмечают в материале.

«In The Now» – молодежный канал Russia Today (RT) на YouTube – транслировал видеозапись под названием «Кто выиграл Вторую мировую войну» с американкой, носившей «георгиевскую ленточку», сравнивая количество жертв в качестве доказательства того, что именно СССР должен получить заслуженное уважение. На сайте несколько других видеороликов пропагандируют прокремлевский нарратив, например, о Сирии. Как объясняет The Washington Post, оранжево-черная лента Святого Георгия была PR-кампанией 2005 года в российском государственном информационном агентстве «РИА Новости», и она стала одной из самых успешных в поисках Россией символа объединения при президенте Владимире Путине. В Украине, однако, она тесно связана с пророссийскими сепаратистами и незаконной аннексией Россией Крыма.

Еще одно шоу на российском государственном телевидении посвятило время теме празднования «Дня победы» в Украине. В передаче утверждалось, что СССР единолично сражался с нацистским режимом, тогда как европейские страны или сражались на стороне Гитлера, или сдались ему. Было также заявлено, что уличные протесты во время «Дня победы» в Украине показали, что страной руководит нацистский режим. На самом деле эти протесты прошли из-за использования той «георгиевской ленточки» и ее восприятия в Украине, пишут в обзоре.

Вы наверняка слышали это раньше

На прошлой неделе под прицел прокремлевской дезинформации также попали страны Балтии. Как пишут в обзоре, место в дискуссии вновь занимала идея о том, что в советское время эти страны были более экономически успешными, а также сообщение о том, что Россия могла бы требовать вернуть вклады, которые она сделала в эти страны в советские времена, и тем самым уничтожить их экономику (это уже опровергали ранее).

Члены рабочей группы пишут, что снова наблюдали несколько историй, которые постоянно повторяются в прокремлевской дезинформации. Например, что грузинский народ потерял свои моральные принципы из-за евроатлантической интеграции. И что христианские традиции в Грузии могут быть запрещены соседними странами.

«Достойная сожаления с моральной точки зрения Европа» также изображалась в чешских СМИ. Мы узнали из одной российской телепередачи о том, что ЕС оккупирует Украину, а в другой мы услышали, что ЕС теперь может ожидать полчищ нацистов, которые наполняют улицы европейских городов в связи с либерализацией визового режима с Украиной», – пишут в обзоре.

И Украину, и Запад обвиняли в том, что они строятся исключительно на русофобии. Было также заявлено, что ЕС будет вывозить из Украины ее плодородные земли и леса. Подобная дезинформация о Швеции и Украине распространяется уже несколько лет.

Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлtвскую дезинформацию и ведет аккаунты, посвященные этой теме, в «Твиттере» (@EUvsDisinfo) и «Фейсбуке» (EUvsDisinformation). Аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».

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