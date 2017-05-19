На российской радиостанции «Вести ФМ» сообщили, что Украина якобы провела самый дорогой песенный конкурс «Евровидение» в истории. Однако, в сети доступны цифры расходов стран, проводивших прошлогодние конкурсы, которые свидетельствуют о другом. Также некоторые издания вышли с манипулятивными заголовками о «дорогом «Евровидении» в Украине». А российский канал «Звезда» решил сравнить расходы России и Украины на проведение конкурса и дал цифры, не соответствующие действительности.

Глава украинского жюри международного песенного конкурса «Евровидение», поэт Юрий Рыбчинский пожаловался на организацию конкурса и его коррупционную составляющую. В интервью украинскому изданию «Зеркало недели» он заявил, что за бюджет «Евровидения-2017» можно было провести три конкурса: «Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но на поверхности – коррупционная составляющая этого конкурса. Например, в прошлом году в Стокгольме аналогичный конкурс провели за 9 миллионов евро. И довольно прилично. В Эстонии когда-то потратили 12 миллионов евро. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе – и самое дорогое «Евровидение», – заявил в интервью Рыбчинский.

Некоторые издания дали его цитату и вышли с манипулятивными заголовками, такими как: «Евровидение» захлестнул коррупционный скандал: «нищая Украина» устроила самый дорогой конкурс», «Украина устроила самое дорогое «Евровидение», «Попрошайка» Украина устроила самое дорогое «Евровидение» и другие.

В одной из российских радиопрограмм на сайте «Радио Вести.fm» журналист сообщил, что Украина организовала самый дорогой конкурс за всю историю конкурса, и назвал это фактом: «Факты, это вещь упрямая, а факты таковы, что Украина действительно потратила более 30 миллионов евро это самое дорогое «Евровидение» в истории, при этом за эти деньги она получила меньше, чем те, кто потратил в 3 раза меньше», – заявил журналист.

По сообщениям в украинских и западных СМИ, бюджет «Евровидения-2017» составил примерно 30 миллионов евро. Для сравнения, по данным аналитической платформы Vox Ukraine, в 2015 году Австрия потратила 42 миллиона долларов, в 2014 году Дания – 54 миллиона долларов, в 2013 году Швеция – 26 миллионов долларов. Следует добавить, что рекордное количество денег в 2012 году потратил Азербайджан – около 64 миллионов долларов. То есть приблизительную сумму, потраченную Украиной, нельзя назвать рекордной. Проведение «Евровидения» Швецией в 2016 году называют одним из самых бюджетных – расходы примерно 9 миллионов евро.

«Звезда» сравнила расходы Эстонии, Украины и России

Сайт канала Министерства обороны России «Звезда» выпустил материал с заголовком: «Евровидение по-киевски: как Украина поставила рекорд в опустошении бюджета». В материале сказано, что Украина потратила около 30 миллионов евро на проведение «Евровидения-2017».

Далее «Звезда» цитирует руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова: «Эта сумма является запредельной не только для Независимой, но и по меркам песенного конкурса. Украинское начальство потратило на «Евровидение» около 30 миллионов евро. Это очень немало, немало и для Украины, и вообще для «Евровидения», потому что шведы провели в прошлом году за девять миллионов».

Далее в материале сравнивают расходы Эстонии и России на «Евровидение» с затратами Украины: «Хозяйки Евровидения в другие годы, например Эстония или Россия, потратили на организацию музыкального соревнования больше чем Швеция – по 12 миллионов евро, но и эти суммы не сравнятся с 30 миллионами, на которые расщедрилась небогатая Украина», – говорится в сообщении. «Звезда» тоже не приводит другие цифры – то, сколько тратили другие страны на проведение песенного конкурса в последние несколько лет.

Более того, по данным Vox Ukraine, в 2009 году Россия потратила около 42 миллионов долларов на песенный конкурс – что противоречит цифре, которую называет «Звезда».

Информацию о расходах России в 2012 году также публиковали и другие издания, в том числе и российские.

Изначально, согласно плановой смете расходов на подготовку и проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» от 6 февраля 2017 года, было запланировано потратить 855 миллионов гривен. Из них 455 – из государственного бюджета, 165 – из бюджета Киева. Другие средства, планировали получить от спонсоров, продажи билетов, Европейского вещательного союза и аренды странами-участницами комментаторских кабин.

Премьер-министр Владимир Гройсман обещал проверить расходы из бюджета на «Евровидение» и выяснить, были ли незаконные растраты государственных средств.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» на прошлой неделе состоялся в столице Украины. Его победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.