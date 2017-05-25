Сайт cryptocurrency.tech сообщил, будто бы президент Украины Петр Порошенко готовит указ о запрете криптовалюты в Украине. Однако, как заявил в комментарии для Радiо Свобода основатель первого биткойн-агентства в Украине, такое сообщение является полной бессмыслицей.

«Вслед за блокировкой популярных российских сайтов (vk.com, yandex и пр.), готовится решение о запрете использования криптовалют на территории Украины, сообщает анонимный источник в администрации президента Украины. Инициатива исходит от президента Порошенко, по мнению которого электронные деньги используют исключительно пророссийские сепаратисты.

По мнению сотрудников администрации президента Украины, данный запрет позволит избавить страну от мошенников и террористов», – пишет интернет-ресурс. При этом ссылается на издание «Эхо Москвы» и вроде бы финансового аналитика Иннокентия Винокурова.

Пользователь Иннокентий Винокуров, назвавшийся финансовым аналитиком, зарегистрирован в блоге «Эха Москвы» с 2017 года и пока имеет только один пост.

По словам основателя первого биткойн-агентства в Украине Михаила Чобаняна, такое сообщение является бессмыслицей.

«Слухи и полную ахинею не комментирую. Человек, который понимает, что это и как это, если он прочитает особенно предпоследний и последний абзацы, поймет, что человек, который это написал, не имеет никакого представления об этих процессах. Комментировать там нечего, это полная чушь», ‒ отметил Чобанян.

Кроме того, он сообщил, что недавно Кабинет министров Украины одобрил внедрение технологии Blockchain в работу Государственного реестра прав на недвижимое имущество и систем CETAM. А электронная валюта биткойн является продуктом на технологии Blockchain.

Советник главы Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Константин Ярмоленко сообщил Радiо Свобода, что сейчас ему ничего не известно о таком возможном запрете, и отметил, что технически запретить биткойны очень сложно.

«Биткойны запретить трудно, потому что это децентрализованная система, а запретить децентрализованную систему, распределенную по всему миру, – это невозможно. Нам, лично мне и агентству электронного правительства, относительно такой информации ничего не известно. Мы об этом ничего не знаем», – сообщил он.

Также он подтвердил, что сейчас биткойны не имеют определенного юридического статуса в Украине:



«Он (биткойн – КР) в Украине, с одной стороны, законодательно не урегулирован: он не упоминается в нормативной базе. А с другой стороны, он не запрещен. Он сейчас в правовом вакууме, и не только в Украине», – прокомментировал Константин Ярмоленко.

Биткойны – это электронная валюта с открытым кодом. Она абсолютно децентрализована, позволяет осуществлять расчеты по всему миру, при этом комиссия за перевод или очень низкая, или отсутствует. Сеть, которая поддерживает функционирование системы биткойн, создают люди, участники, имеющие на своем компьютере установленную программу. В этой сети передача информации осуществляется от программы к программе, а интернет играет роль транспортной системы.