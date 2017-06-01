Украинские и российские СМИ со ссылкой на сайт OpenDataBot, сообщили о якобы запрете на получение частными лицами посылок с товарами, чьи бренды зарегистрированы в таможенном реестре ДФС Украины. В Государственной фискальной службе Украины отреагировали на это сообщение и объяснили, что таможня задерживает посылки с товарами, если того требуют правообладатели или их представители, ограничения применяются в случае, если продукция контрафактная.

Российские и украинские издания распространили в среду сообщение, что якобы украинская таможня может «заблокировать» более тысячи известных брендов.

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Например, сайт российского канала «Звезда» сообщил, что украинская власть изменила таможенное законодательство, чтобы привести его к так называемым «европейским нормам».



«В приведенном перечне значатся десятки брендов, среди них есть всемирно известные, в том числе Apple, Playstation, Adidas, Coca-Cola, Lego, Samsung и многие другие. По мнению авторов материала, подобные мероприятия вызовут подорожание в украинских магазинах, рост риска при покупках за рубежом, а также негативно повлияют на бизнес», – говорится в сообщении. Более подробной информации «Звезда» не подает.

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Похожую «новость» опубликовал сайт российского канала Life.



Украинские СМИ, со ссылкой на сайт OpenDataBot, также сообщили о «запрете» физическим лицам ввозить в Украину товары, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре. В список торговых марок, которые якобы перестанет пропускать таможня, вошли Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, и многие другие. OpenDataBot пишет, что это происходит якобы на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.



Сайт канала Espreso.tv также сообщает, что в последнее время на украинской таможне задерживают посылки с техникой марок Meizu и Xiaomi, по заявлению правообладателя. Espreso ссылается на сайт AIN, где подробно рассказали о причинах. Покупатели, которые заказывали устройства Meizu в иностранных магазинах через сайт «Розетка», столкнулись с тем, что их посылки им не приходят, и это связано с неоднократными письменными обращениями правообладателя Meizu в ДФС Украины. Письма подписаны Викторией Цитович, которая раньше была директором «Цитрус Трейд», пишет AIN. Сейчас Виктория Цитович указана в таможенном реестре как представитель ТМ Meizu в Украине. По информации «Цитруса», она в компании не работает с 2011 года, но «Цитрус» и Meizu с ней сотрудничают.

Также в публикации есть письмо, где сказано, что в марте на территорию Украины «был ввезен контрафактный товар» и таможня не остановила его оформление, как должна была сделать. Представитель ТМ призывает ДФС принять меры по этому поводу.

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При этом, издание AIN не сообщает о запретах или «блокировках», как об этом пишет OpenDataBot.



В Государственной фискальной службе Украины опровергли информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре. «Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ДФС не поступали», – отметил директор Департамента организации таможенного контроля ДФС Алексей Василенко.

Указанное не соответствует действительности, таможням такие указания не поступали

Он пояснил, что ограничения таможнями ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.



«Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить», – пояснил Алексей Василенко.





Он также отметил, что в соответствии с Таможенным кодексом Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли товар оригинальным.



«В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. Зато при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель сообщает таможне о возможности восстановления таможенного оформления такого товара».



«В большинстве случаев именно так все и происходит, и покупатели получают свой товар. Такая процедура применяется в Украине давно. С одной стороны, она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны, защищаются авторские права производителя», – сообщили на официальном портале ДФС Украины, комментируя сообщение, распространенное в СМИ.