Испанские и итальянские СМИ сообщили, будто Киев требует от ЕС задержать за терроризм 50 европейских антифашистов. Речь шла о группе, состоящей из представителей коммунистических движений, которая в составе так называемого «каравана антифашистов на Донбассе» прибыла на неподконтрольную территорию ОРДЛО со стороны России. Однако такие сообщения в СМИ оказались фальшивкой – об этом сообщает сайт, который борется с вымыслами российской пропаганды, StopFake.org.

Испанская газета Público 5 мая сообщила о том, что «Киев потребовал у ЕС задержать и экстрадировать в Украину 50 «антифашистов» по подозрению в терроризме». Среди них, по этому сообщению, было семь испанцев и один депутат Европарламента от Италии, Элеонора Форенца. Эта группа состояла из представителей коммунистических движений и в составе так называемого «каравана антифашистов на Донбассе» и прибыла на неподконтрольную территорию ОРДЛО со стороны России. Иностранцы находились там с 29 апреля по 5 мая. Пересекая неконтролируемую часть границы со стороны России, они нарушили законодательство Украины.

Как пишет StopFake.org, центральным органом в Украине, который занимается вопросами экстрадиции, является Генеральная прокуратура Украины. В пресс-службе ГПУ на запрос StopFake подтвердили, что не получали запросов от правоохранительных органов на экстрадицию 50 иностранцев, а также не отправляли запросы в органы ЕС с таким требованием.

Журналисты StopFake добавляют, что в статье ссылаются на ноту МИД Украины, направленную итальянским коллегам 28 апреля. Якобы именно в этом документе указывались требования о задержании и экстрадиции Элеоноры Форенцы. Издание Público утверждает, будто пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Киев настаивает, чтобы «итальянские власти арестовали евродепутата и остальных из группы, прежде чем они физически попадут на Донбасс».

Это ложное сообщение также распространило русскоязычное коммунистическое издание «Красная весна».

На своей странице в соцсети Facebook Элеонора Форенца в контексте своего «визита» на Донбасс написала, что «Киев отправил запрос на экстрадицию и обвинил нас в терроризме».

Основываясь на ее заявлении, итальянская пресса опубликовала ряд сообщений с такими заголовками: «Украинское правительство: Италия должна арестовать депутата ЕП Элеонору Форенцу», «Терроризм, Форенца и «Банда Бассотти» на Донбассе с «антифашистским караваном». Киев хочет обвинить их в терроризме», «Донбасс Форенца: Киев нас хочет обвинить, а итальянское правительство молчит».

«Однако это не так, потому что в в ноте украинского МИД, отправленной в Италию 28 апреля, не говорили об аресте или экстрадиции нарушителей украинских законов. Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин предоставил текст обращения украинской стороны в МИД Италии», – пишут журналисты StopFake.

​

Кроме этого, пресс-атташе посольства Украины в Италии Владислав Мушка прокомментировал StopFake, что «речь не идет о 50 людях, тем более о гражданах других стран ЕС».

«В запросе в МИД Италии Украина не просила ареста или экстрадиции этих людей по обвинению в терроризме», – добавил Мушка.

3 мая украинские СМИ также сообщали, что МИД Украины подтвердил: группа ультралевых, возглавляемая евродепутатом Элеонорой Форенца, отправилась на часть Донбасса, контролируемую пророссийскими сепаратистами. Также сообщалось, что в МИД Италии подчеркнули, что этот визит является личной инициативой и не отражает официальную позицию Италии. Комментируя этот инцидент для украинской прессы, пресс-секретарь МИД Марьяна Беца также не говорила об арестах или экстрадиции, однако сказала, что украинская сторона будет вносить предложения о привлечении к ответственности этого политика.