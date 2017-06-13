В российских и украинских СМИ сообщили, что якобы кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил мотоциклиста на объездной дороге Ужгорода. В главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области эту информацию опровергли.

«В Ужгороде, куда Порошенко спешил, чтобы открыть символические двери в Европу, под колеса президентского кортежа попал мотоциклист» – с такими сообщениями в понедельник утром вышел ряд СМИ. Такое написали российские и некоторые украинские издания.

«По словам очевидцев, кортеж не остановился. Никто из автоколонны не отреагировал на инцидент, кортеж продолжил движение. Сообщается, что мотоциклист был травмирован», – пишет сайт «Русская весна».

Одним из первых «новость» распространил сайт «Местные вести».

Здесь также прикрепили видео. На одном из роликов видно, как едет кортеж. На другом показали уже сбитого мотоциклиста.

(на видео присутствует ненормативная лексика)

На одном из видеороликов голос за кадром говорит: «Это так ехал кортеж, люди из мотоциклов упали».

Авария произошла уже после того, как кортеж президента проехал по этой дороге

В главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области опровергли сообщение о том, что кортеж Порошенко сбил мотоциклиста. «Сообщение о ДТП с участием президента Украины, которое якобы произошло на Закарпатье, не соответствует действительности. На самом деле, авария произошла уже после того, как кортеж президента проехал по этой дороге. Водитель мотоцикла вовремя не заметил BMW и решил экстренно затормозить, в результате чего упал в кювет. Никакого столкновения не было, тем более с одним из автомобилей кортежа», – говорится в сообщении.

В воскресенье президент Петр Порошенко вместе с президентом Словакии Андреем Киской принял участие в символической церемонии открытия дверей в Европу на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.