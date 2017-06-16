На днях российские и украинские СМИ сообщили, что украинцы якобы отравились гигантским куском сала весом в 200 килограммов, изготовленным ради национального рекорда. Однако такие сообщения опроверг организатор фестиваля, во время которого выкладывали рекордный «бутерброд». В центральной районной больнице города эти сообщения также назвали ложью.

Российский канал «РЕН-ТВ» сообщил, что попытка установить рекорд 200-килограммовым гербом-бутербродом с салом якобы провалилась. Жители города Олешки (Херсонская область), попробовавшие угощение, массово обращались в больницы с признаками отравления.

«По информации местных СМИ, трезубец из сала готовился к фестивалю, однако продукты были куплены еще за неделю до мероприятия. Сало за это время, вероятно, протухло. Отмечается, что в день фестиваля гигантский бутерброд лежал под солнцем несколько часов, после чего его предложили попробовать горожанам», – говорится на сайте канала «РЕН-ТВ».

Новость об отравлении салом также распространили «РИА-ФАН», «Комсомольская правда», «Русская весна», и другие.

Местное СМИ «Южные вести» опубликовало опровержение такого уведомления. Журналисты обратились за комментарием к главному врачу Цюрупинской центральной районной больницы Олегу Попенко.

«Об этом я узнал из соцсетей. Посмотрел все наши журналы приемного покоя, амбулаторные обращения и тех, кто поступил на стационарное лечение с диагнозом «пищевое отравление» или жалобами на это – такие пациенты к нам не поступали», – отметил главный врач.

​Сообщение о массовом отравлении также прокомментировала организатор фестиваля «Олешья Green Day» Елена Кравченко-Скалозуб.

«Информация, которую в последнее время распространили в сети интернет, является абсолютным фейком. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить олешковцев за участие в празднике и призываю их доверять только проверенным СМИ – тем, у которых есть баланс мнений! Не читайте надписи на заборах», – отметила она.

Как пишет издание «Цюрупинск сегодня», информация об отравлении изначально появилась на сайте, который контролирует мэр города Олешки Дмитрий Воронов.

На сайте, подконтрольном мэру города Олешки, вышла публикация о якобы отравлении бутербродом с салом на фестивале «Олешья Green Day».

Некоторые украинские СМИ сообщали, что в городе Олешки накануне Троицы, 3 июня, по случаю традиционного праздника семьи, спорта, природы и вкусной еды изготовили бутерброд из сала весом более двух центнеров. Его собрали из маленьких бутербродов. После того, как рекорд зафиксировали, бутерброд-трезубец быстро разобрали и угостили гостей мероприятия. Рекорд внесут в Национальный реестр рекордов Украины в 2018 году.