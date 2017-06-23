Некоторые российские издания вышли с заголовками о том, что якобы только десяти процентам украинцев нужен безвизовый режим с Евросоюзом. Однако вопрос в социологическом исследовании, на который ссылаются, был не совсем таким. Кроме того, в какую-то из стран Шенгенской зоны собираются поехать около 30% опрошенных.

«Воспользоваться упрощением визового режима с Европейским союзом в будущем хотят не больше 10% граждан Украины, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова», ‒ пишет издание «Взгляд».

Об этих же «10%» сообщили и другие СМИ. «Пользоваться безвизовым въездом в ЕС будут меньше 10% опрошенных украинцев» ‒ с таким заголовком вышла новость на сайте издания «Аргументы и факты».

«Только 10% украинцев намерены воспользоваться безвизовым режимом с ЕС» ‒ это заголовок информационного агентства «ТАСС».

На самом деле в опросе конкретный вопрос был таким: «Собираетесь ли вы поехать в какую-либо из стран Шенгенской зоны». «Да, безусловно» ‒ ответили 9,9% опрошенных, «скорее всего, да» ‒ ответили 22% опрошенных. Но названные российские издания почему-то не говорят об этих 22%.

В фонде, который проводил опрос считают, что агентство «ТАСС» неправильно интерпретировало или намеренно исказило вопрос. Об этом пишет издание The Insider.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.