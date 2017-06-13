Безвизовый режим с Евросоюзом действует для украинцев второй день, от полуночи 11 июня. Те, кто уже путешествовал, делятся впечатлениями с теми, у кого еще не было такой возможности. В паспортных сервисах ‒ очереди, чтобы быть первыми, люди приезжают ночью. Во въезде по биометрическим паспортам отказали пока только четырем гражданам, сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Диджей и радиоведущий Саня Дымов был среди первых украинцев, которые прилетели в Литву без виз.

Он ехал с новым биометрическим паспортом, однако вопросов, по его словам, у пограничников не было, «атмосфера была положительной». Процедура регистрации продолжалась меньше минуты, изредка у пассажиров спрашивали, когда они планируют возвращаться в Украину.

В Вильнюсе первый борт с украинскими безвизовыми туристами встречали торжественно: были представители украинского консульства, литовских властей, местные журналисты.

«Раньше я не мог позволить себе больше путешествовать. Все-таки получение визы занимает время. Кроме того, что нужно собрать документы, сдать их, ждать – дадут ту визу, не дадут. Сейчас психологически для меня эта процедура намного легче. Я себе сделал бронирование гостиницы и билетов онлайн, не выходя из дома. Я уверен, что при желании и при финансовой способности поужинать в Париже, я смогу это сделать», ‒ сказал Дымов в комментарии Радіо Свобода.

Желающих получить биометрический паспорт немало: граждане увидели, что «безвиз» действительно заработал, и направились оформлять документы. Сейчас процесс занимает 2-5 часов ‒ за один день можно справиться, рассказали Радіо Свобода в документ-сервисе «Готово».

Чтобы быть первым, некоторые приезжает в 4 утра, рассказывает Киен Фам Чунг. Он решил оформить биометрический паспорт, приехал в 7:45 утра под «Готово» и был в очереди 105-м. Документ-сервис открывается в 9:00, и только с этого момента можна получить электронный билет. Поэтому чтобы не напутать, кто раньше приехал, люди сами организовались, рассказывает парень.

«Кто-то им вынес стул, там три женщины были, они записывали список. В зависимости от того, какой ты в очереди, список передавался следующему ответственному человеку. Запускали каждый час по 20-25 человек. То есть если ты в очереди, скажем, 180-й, можешь за 40 минут получить электронный талон и куда-то пойти. Ты примерно знаешь, когда тебе надо вернуться», ‒ говорит Киен Фам Чунг.

Первый безвизовый поезд «Киев – Перемышль» 11 июня довез пассажиров в Польшу за 7,5 часов. В украинской столице его провожали вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Польши в Украине Ян Пекло. А в Польше поезд встретил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Путешествие этим символическим рейсом совершили около 40 украинских активистов, художников, экспертов и журналистов. Среди них были и журналист-путешественник, автор проекта Ukraїner Богдан Логвиненко.

Он рассказывает, что многие ехали с биометрическими паспортами, но были и пассажиры с документами старого образца ‒ долговременные визы еще действуют. Логвиненко уже не впервые путешествует в Перемышль этим поездом, и с введением безвизового таможенного контроля, по его словам, все проходит значительно быстрее.

С биометрическим паспортом процесс оформления проходит значительно быстрее

«Три месяца назад, скажем, после того как приходил поезд на станцию в Перемышль, еще 30-40 минут приходилось стоять, пока пограничники допроверяют тех, кто остался в поезде. Когда у людей есть лишь старый загранпаспорт, каждый раз пограничник берет еще и отпечатки пальцев. А с биометрическим процесс оформления проходит значительно быстрее», ‒ говорит Логвиненко.

По словам Логвиненко, одну женщину с ребенком с его рейса не пустили в Польшу: мать имела новый биометрический паспорт, а малыш ‒ проездной документ старого образца без визы.

«Четырем гражданам Украины отказано в пересечении границы в ЕС из-за превышения срока пребывания на территории страны при предыдущем въезде», ‒ написал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в фейсбуке.

Чуть более 2300 человек уже воспользовались преимуществами «безвиза» и выехали в страны ЕС, имея исключительно биометрический паспорт. Такую статистику он сообщил по состоянию на 12:00 12 июня. Из них три четверти пересекли границу на машинах или поездом, остальные ‒ через авиационные пункты пропуска.

Украинский паспорт поднялся в рейтинге

А министр иностранных дел Павел Климкин уверяет, уже сейчас работает фильтр, который должен помешать боевикам проникать в Евросоюз, воспользовавшись безвизовым режимом. А вот украинцы, проживающие на оккупированных территориях, остаются гражданами государства, поэтому на них тоже будет распространяться право на получение биометрического паспорта. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

«Безвиз» повлиял и на рейтинг украинского паспорта – он получил самый высокий результат среди всех постсоветских стран, кроме стран Балтии, и занимает сейчас 30 место.

Сейчас украинцы могут ездить без виз в 119 стран. Перед Украиной в рейтинге ‒ островное государство Сент-Люсия (120 стран без визы), немного позади ‒ специальный административный регион КНР Макао (118 стран). Первые строки этого рейтинга занимают Германия и Сингапур ‒ их граждане могут без виз путешествовать в 159 стран. Граждане России занимают 41 место (106 стран без виз).