Из соцсетей: «Не хватает визового режима с Россией»

«Безвиз» заработал – и многие украинцы отправились проверить его действие. Как Европа встретила первых украинских туристов, в чьих паспортах отсутствуют визы?

Первые безвизовые рейсы отправились, «успешно приземлились и прошли паспортный контроль», рассказывает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Никаких проблем пока не возникало», ‒ отмечает посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Даже отпечатков не проверили», ‒ рассказывает о прохождении границы Виталий Галагола.

По словам пользовательницы Instagram karnizz_a, сотрудница венгерской таможни была немного озадачена первым «безвизовым» паспортом: «Куда-то с ним ходила: может, посоветоваться, а может – просто коллегам показать».

«Даже не спросили куда и зачем;)) А я справку из ЖЭКа приготовил (шутка)))», ‒ комментирует свой первый безвизовый опыт прохождения границы на этой же таможне другой пользователь Instagram katatonia82.

«Проверка заняла где-то больше минуты, ‒ делится впечатлениями от прохождения паспортного контроля в Швеции Сергей Барбу и добавляет: ‒ Отпечатки пальцев не сканировали. Спросили только о бронировании отеля. Достаточно было лишь озвучить название».

У некоторых складывается впечатление, что «безвиз» поехали проверять на себе практически все:

А кто-то по этому поводу даже шутит:

Другие не могут полноценно радоваться, потому что «не хватает визового режима с Россией»:

А кто-то в шутливой форме отмечает: теперь «следующая станция ‒ НАТО»: