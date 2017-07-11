Некоторые российские СМИ и сайты опубликовали «новость», в заголовке которой указано, что президент Петр Порошенко поручил вывести Крым из состава Украины. Однако в самом материале не сказано ни о каком «поручении». Зато есть цитата народного депутата от Радикальной партии Юрия Чижмаря, о том, что необходимо лишить Крым статуса автономии, что нужно сделать именно по его мнению, а не по мнению президента Порошенко.

«Порошенко поручил вывести Крым из состава Украины» ‒ материалы с таким заголовком появились в некоторых российских СМИ в конце июня.

К примеру, «Известия» пишут: президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений в Основной закон о статусе полуострова Крым. А дальше приводят цитату украинского депутата от Радикальной партии Юрия Чижмаря: «Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», ‒ заявил парламентарий в эфире «5 канала». Длинной цитаты или более детального комментария Юрия Чижмаря «Известия» не дают.

Эти же слова Чижмаря активно цитировали и другие медиа и сайты.

В той же программе в эфире «5 канала» депутат, представитель Конституционной комиссии заявил: «Это был непонятный некий антиукраинский компромисс, который сегодня дал достаточно негативные вещи, и я рад, что даже представители крымскотатарского народа говорят о том, что это надо отменять, и надо все же вводить индивидуальную национальную автономию, которая предусматривает, но я против этого признания конституционным органом Меджлиса, потому что иначе мы влезаем тогда в очень сложную систему...»

Президент Порошенко действительно поручил внести изменения в крымский раздел Конституции – еще в прошлом году, – чтобы предусмотреть в ней создание на полуострове национальной территориальной автономии крымских татар. Первое публичное заявление об этом он сделал 18 мая 2016 года на траурном реквиеме, посвященном годовщине депортации крымских татар.

«Мы, хоть и с опозданием, осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным обеспечением равных прав и свобод этническим украинцам, русским и другим этносам полуострова... И я обращусь в конституционную комиссию с призывом создать из членов конституционной комиссии, представителей Меджлиса, экспертов рабочую группу по подготовке изменений и дополнений к указанному разделу», ‒ сказал Петр Порошенко.

Рабочая группа для внесения изменений в крымский раздел Основного закона появилась в Киеве весной. Ее возглавил Владимир Буткевич ‒ судья Европейского суда по правам человека в отставке.

Как сообщил Крым.Реалии председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, у членов рабочей группы есть консенсус относительно того, что конституционный раздел должен отразить право крымскотатарского народа на самоопределение в форме национальной территориальной автономии. Но Чубаров добавил, что пока рано говорить о том, как будут изменены конкретные пункты, касающиеся органов власти Крыма, а также их полномочий.

Народный депутат Украины Мустафа Джемилев, который также входит в состав рабочей группы, отметил, что, по его мнению, в Конституции не обязательно называть Крым автономией крымских татар.

«Я, например, сторонник того, чтобы сохранилось наименование «Автономная Республика Крым». Не обязательно называть ее крымскотатарской автономией. Просто ввести термин, что эта автономия образуется в порядке реализации права крымскотатарского народа на самоопределение в рамках украинского государства», ‒ сказал Джемилев в комментарии для Крым.Реалии.

Юрий Чижмарь же не поддерживает идею национальной автономии крымских татар, в эфире «5 канала» он заявил, что, по его мнению, Крым вообще должен потерять статус автономной республики.

Информагентства, которые опубликовали это заявление, видимо, запутались в теме и ошибочно приписали Порошенко позицию Чижмаря о том, что Крым должен быть обычной областью.

Что касается заголовка «Известий», то о поручении «Вывести Крым из состава Украины» речь вообще не идет.