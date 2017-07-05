Телеканал «Россия-1» рассказал, что 9 мая якобы было обстрелено село на Донбассе, и обвинил в этом полк «Азов». В подтверждение этого в сюжете использовали видео, снятое еще в 2015 году.

2 июля на сайте «Вести.ру», который принадлежит российскому медиахолдингу ВГТРК, вышел сюжет под названием «Донбасс расстреливают под фашистские марши из советских пушек».

В сюжете говорится о том, что 9 мая бойцы «Азова» обстреляли село Безымянное, контролируемое группировкой «ДНР».

«В этом году жесточайший обстрел выдержало село Безымянное, это произошло 9 мая. Стрелял националистический полк «Азов», причем из старой советской пушки», ‒ говорит корреспондент. И добавляет, что, били по центру поселка, где возлагали цветы к памятнику воинам, погибшим во Второй мировой войне. Он также говорит, что для обстрела использовали старую советскую пушку.

Его слова сопровождаются видеозаписью, на которой видно, как нескольких человек стреляют из пушки, а голос за кадром говорит: «Мы стреляем из пушки 43-го года по российским оккупантам». Далее в сюжете есть отрывок интервью одного из бойцов «Азова» с позывным Яр, который рассказывает, что его сослуживцу хотелось пострелять из старой пушки и так случилось, что когда-то ему пришлось стрелять именно с нее.

Журналист российской службы BBC обращает внимание на то, что в YouTube действительно есть этот ролик с рассказом полка «Азов» о старом оружии, и он подписан как «Обстрел со 100 мм артиллерии зондеркоманды «Азов» Безыменного 9 мая 2017 г.». Однако, это видео распространили в сети еще в 2015 года на канале AZOV media.