Без багажа, цветов и телефона

В социальных сетях продолжают обсуждать закон, принятый российским Советом Федерации, о необязательном бесплатном багаже при продаже невозвратных авиабилетов. Пассажиры и эксперты обеспокоены, что российские авиакомпании повысят цены на услуги. Вызывает настороженность и нормативный акт, предложенный российским Министерством транспорта, – он сужает список предметов, которые можно бесплатно пронести в салон самолета в качестве ручной клади. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" заявил, что пока не намерен отменять бесплатный багаж при продаже невозвратных билетов.

Во вторник российский Совет Федерации одобрил закон, отменяющий обязательную норму о предоставлении авиапассажирам права бесплатно провести не менее 10 кг багажа при покупке невозвратного билета. 20 июля этот документ был принят в окончательном чтении Государственной думой России. Согласно закону, услугу бесплатного багажа авиакомпании должны будут предоставлять в обязательном порядке только при продаже билетов с правом возврата, которые, как правило, стоят дороже. При этом перевозчиков обязали информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета. Авиакомпании также могут самостоятельно устанавливать нормы бесплатного провоза ручной клади в пределах правил, утвержденных Росавиацией.

Закон был принят, несмотря на то что против него выступили комитеты Совета Федерации по экономической политике и конституционному законодательству. В заключении последнего говорится о необходимости "конкретизировать понятия "ручная кладь" и "вещи, находящиеся при пассажире". В противном случае перевозчик будет устанавливать вес и габариты ручной клади "без каких-либо минимальных норм", и может быть введена "норма, стремящаяся к нулю", – считают в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству. С критикой документа выступили и отдельные сенаторы. В частности, Людмила Нарусова предположила, что данный закон "лоббирует интересы авиаперевозчиков" и не отвечает интересам избирателей.

Тем временем Министерство транспорта России инициировало нормативный акт, сокращающий перечень предметов, которые авиапассажир имеет право бесплатно взять с собой на борт в качестве ручной клади. В настоящее время в этот список входят следующие вещи: дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, печатные издания для чтения в полете, детское питание, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, портативный компьютер, костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, костыли и складная кресло-коляска допустимых габаритов. Российский Минтранс предлагает оставить в этом списке только сумочку, портфель, детское питание, костюм в портпледе, люльку, костыли и кресло-коляску.

Эта инициатива, впрочем, вызвала возмущение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко во время обсуждения во вторник закона об отмене обязательного бесплатного багажа при продаже невозвратных авиабилетах. "Что касается ручной клади. Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Кто автор этого нормативного акта?" – спросила Матвиенко у замминистра транспорта Сергея Аристова. Тот ответил, что автор – министерство. Спикер Совфеда заявила, что министерство выпустило этот нормативный акт "впопыхах", и призвала больше "не допускать таких глупостей".

Тем временем в пресс-службе крупнейшего российского авиаперевозчика – компании "Аэрофлот" агентству РИА Новости заявили, что пока не намерены воспользоваться правом, которое предоставляет новый закон:

"В настоящее время "Аэрофлот" не планирует вводить безбагажные тарифы. Цены на авиабилеты в эконом-классе в связи с принятием нового закона не изменятся", – заявили в пресс-службе. Авиакомпания также заверила, что планирует оставить без изменений норму провоза ручной клади в салоне самолета. В "Аэрофлоте" считают, что новый закон отвечает интересам пассажиров, так как даст возможность гражданам, путешествующим без багажа, покупать авиабилеты за меньшую цену.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, закон был пролоббирован авиакомпаниями и, несмотря на уверения перевозчиков, в скором времени следует ожидать повышения цен на перелеты:

– Люди обеспокоены тем, что за последние годы на права потребителей было начато наступление крупнейшим российским авиаперевозчиком. Несколько лет назад появились невозвратные тарифы, то есть люди покупают билет и не могут его вернуть. И 99 процентов всех билетов продаются как невозвратные. Теперь появилась новация, которую поддержали депутаты и Совет Федерации и, видимо, подпишет президент, которая отменяет право на бесплатный багаж до 10 килограммов. Это означает, что при отсутствии конкуренции, а конкуренция на рынке авиасообщения в России очень низкая, особенно после банкротства "Трансаэро", то, что сейчас бесплатно, авиакомпании начнут продавать. И покупая авиабилеты, вы вынуждены будете приобретать багажное место, и стоимость его может достигать нескольких тысяч рублей.

Мы с вами вынуждены будем платить за любую сумку, которую сдаем в багаж

Такая однобокость изменений, которые продвигают Минтранс и депутаты, свидетельствует о силе авиационного лобби и о слабости регуляторов, которые занимаются защитой прав потребителей. Европейские нормы, которые доказали свою значимость, такие как выплата компенсаций при задержке рейса до 600 евро, не приняты в России. И пассажир, который просидел 10 часов в аэропорту Шереметьево, может рассчитывать на компенсацию в 250 рублей за 10 часов, а не на 600 евро. Поэтому реакция людей на этот закон абсолютно обоснована. И ждать позитивных сигналов от российских властей в части защиты прав пассажиров не приходится, потому что министерство последовательно поддерживает инициативы, которые выгодны крупным компаниям, а не гражданам.

– "Аэрофлот" заявил, что не собирается вводить невозвратные безбагажные тарифы. Можно ли доверять этим заявлениям?

– Безусловно, нельзя! Потому что если отменяется норма законодательства, то у компании всегда будет возможность изменить свою позицию, и это все быстро делается. Сейчас цель – добиться подписания закона президентом, а дальше, через какое-то время, когда вся эта история поутихнет, мы с вами вынуждены будем платить за любую сумку, которую сдаем в багаж, потому что возвратные билеты с правом сдать багаж стоят как билеты в бизнес-класс. И также нам придется, видимо, платить за ручную кладь, если она будет превышать 5 килограммов. И такие вещи, которые позволялось взять с собой в салон, как ноутбук, телефон, фотоаппарат, верхняя одежда, все это будет взвешиваться, и если не будет вписываться в эти 5 килограммов, за них также придется платить. Этот сервис полностью станет платным для потребителей.

​– Но нормативный акт о ручной клади даже Валентина Матвиенко раскритиковала, сказала, что это какая-то ерунда про мобильные телефоны. Вы думаете, нормативный акт будет принят в той форме, в которой он всех возмутил?

Конкуренция в России убита – по многим направлениям у потребителя просто нет выбора

– Вы знаете, когда отменяли право вернуть билеты, когда отменяли право на минимальную еду, то тоже заявляли, что это неразумно. А сейчас отменяют право на бесплатный багаж. Высшими чиновниками говорится одно, а на деле происходит абсолютно другое. Законопроекты, которые усиливали бы позиции потребителей, не принимаются. А то, что выгодно одной авиакомпании, принимается очень быстро. Так что можно говорить о том, что власть не чувствует ответственности перед гражданами и старается служить тем, кто им ближе, регулируемым компаниям, а не клиентам этих регулируемых компаний. Ну, и конкуренция, конечно, в России убита, потому что большинство маршрутов после банкротства "Трансаэро" получил "Аэрофлот", и по многим направлениям у потребителя просто нет выбора, и он вынужден соглашаться на те тарифы, которые предлагает перевозчик, либо пользоваться не менее дорогими железными дорогами, где ситуация еще хуже в плане сервиса.

– Остаются ли для пассажиров какие-то механизмы обхода этих новых норм?

Будут брать деньги за все, что можно и нельзя

– Как показывает практика, когда летаешь самолетами авиакомпании "Победа", противостоять сотрудникам, которые пытаются брать деньги за все (за детские коляски, за все что угодно), невозможно. Я думаю, таких хитростей потребительских не будет, потому что персонал авиакомпании будет ориентирован на то, чтобы взять с вас за шубу зимой, если вы имели глупость ее с себя снять и она не вписывается в пять килограмм ручной клади. Так что будут брать деньги за все, что можно и нельзя, и можно было бы это исправить, если бы у нас была конкуренция на рынке авиаперевозок, но, к сожалению, внутри России доминирует "Аэрофлот", а за рубеж у нас летает меньшинство. Советовать людям выбирать другие авиакомпании, по-моему, бессмысленно, потому что в основном люди летают по России, а число перевозчиков ограничено, – говорит Дмитрий Янин.