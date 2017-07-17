Во время российской аннексии Крыма российские военные захватили аэропорт «Симферополь». С марта 2014 года украинские власти совместно с Евроконтролем и ИКАО закрыли объект и воздушное пространство над ним для полетов. Несмотря на запрет, российские федеральные структуры и подконтрольные Москве власти Крыма продолжают противоправно эксплуатировать аэропорт с запредельным превышением его возможностей. Крым.Реалии разбирались: кто, что и зачем делает в закрытом украинскими властями аэропорту «​Симферополь»​.

Ежедневно российские авиакомпании совершают сотни незаконных рейсов в аэропорту «Симферополь». При этом многие не хотят быть замеченными на территории аэропорта и потому отключают опознавательные данные своего крымского маршрута. В этом можно убедиться, если проследить за перемещениями российских воздушных судов на онлайн-сервисе Flightradar24.

Кроме незаконного использования аэропорта «Симферополь» для обслуживания самолетов, подконтрольные России власти Крыма без согласования с Украиной проводят работы по модернизации взлетно-посадочных полос (ВВП) и аэродрома. Определенная российскими нормативными актами реконструкция аэропортового комплекса за счет частных инвесторов в рамках отдельной федеральной целевой программы позволила местным властям изменить назначение земель и фактически изъять их у собственников для реализации проектов в интересах российских бизнес-структур.

История аэропорта

До начала Второй мировой войны регулярными воздушными линиями аэропорт был связан с Киевом и Харьковом

Решение об отводе земли и начале строительства аэропорта «Симферополь» с последующим открытием авиалинии Симферополь-Москва было принято 21 января 1936 года. До начала Второй мировой войны регулярными воздушными линиями аэропорт был связан с Киевом и Харьковом. Основные полеты – для нужд сельского хозяйства – выполнялись на самолетах «По-2». Аэропорт долгое время располагал двумя взлетно-посадочными полосами, одна из которых была специально построена как резервная для принятия советского космического челнока «Буран». Ближнюю взлетно-посадочную полосу закрыли из-за недостаточной длины и прочности, поскольку масса и грузоподъемность современных воздушных судов увеличилась в разы. А дальнюю, оставшуюся в наследство от проекта «Буран», эксплуатируют до сих пор. Она предназначена для приема воздушных судов всех типов (аэродром класса А). Под этой полосой и рулежной дорожкой проложен туннель автодороги Р-25 Симферополь-Евпатория, которая пролегает между селами Укромное и Родниковое Симферопольского района.

Поиски владельцев земли

Приглашения к участию в реконструкции аэропорта «Симферополь» и развитии малой авиации в Крыму звучали для инвесторов еще в 2011 году

С годами аэропорт необходимо было реконструировать. Идеи привлечения инвестиций на эти цели озвучивались крымскими чиновниками задолго до российской аннексии полуострова. Приглашения к участию в реконструкции аэропорта «Симферополь» и развитии малой авиации в Крыму звучали для инвесторов еще в 2011 году.

А уже после российской аннексии полуострова за работы в аэропорту взялось подконтрольное России руководство объекта. По состоянию на ноябрь 2015 года в Крыму разыскивали собственников земельных участков на территории Родниковского, Мирновского, Перовского, Гвардейского сельских поселений Симферопольского района с целью проведения переговоров по выкупу участков в рамках развития аэровокзального комплекса. Земля, предусмотренная для размещения аэропортовой инфраструктуры, находилась в частной собственности. Всего – 139 участков.

В марте прошлого года руководством аэропорта «Симферополь» было объявлено о покупке первого земельного участка

В конце 2015 года в подконтрольном России правительстве Крыма объявили в розыск собственников 26 участков, расположенных в зоне, прилегающей к территории аэропорта Симферополь, общей площадью около 44 гектаров.

В марте прошлого года руководством аэропорта «Симферополь» было объявлено о покупке первого земельного участка. Сообщение об этом было опубликовано на сайте госзакупок России. Максимальная цена, обозначенная в документации о закупке, составляла более 3 миллионов рублей. Процедура предусматривала закупку у единственного поставщика. Продавцом выступала семья из села Мирное Симферопольского района. Площадь участка – 44,7 тысячи квадратных метров.

Однако о результатах розыска собственников и завершении процесса выкупа земельных участков у законных владельцев крымские чиновники больше не сообщали.

Хозяева аэропорта

Строительство нового терминального комплекса аэропорта «Симферополь» планируется завершить к 2018 году. Об этом заявили подконтрольные России власти Крыма после начала реализации инвестиционного проекта в мае прошлого года. Чиновники надеются, что с введением в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тысяч квадратных метров пропускная способность аэропорта возрастет до 3,6 тысяч пассажиров в час, и в целом за год аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров (с возможностью расширения до 10 миллионов) пассажиров в год.

В конкурсе проектов нового аэровокзала Симферополя участвовали 12 претендентов. Победу одержал представитель из Южной Кореи

По информации чиновников, в конкурсе проектов нового аэровокзала Симферополя участвовали 12 претендентов. Победу одержал представитель из Южной Кореи с проектом от известного архитектурно-проектного бюро Samoo Architects & Engineers, названного подразделением компании Samsung. На сайте корейского архитектурного бюро информация о проекте симферопольского аэропорта отсутствует. Южная Корея входит в число стран, власти которой поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН в защиту территориальной целостности Украины в 2014 году.

Отсутствие публичности и открытости в вопросах проведения конкурса проектов и подготовки строительства нового аэровокзала в аэропорту «Симферополь» не помешало российской Главгосэкспертизе его утвердить.

Сделки аэропорта «Симферополь» в базе тендеров России остаются засекреченными. Они отмечаются как коммерческие, а их результаты не публикуются

100% топливно-заправочного комплекса на аэродроме «Симферополь» уже сейчас принадлежит компании «Витек» во главе с Акопом Адриасяном. А это одна из самых прибыльных на сегодня сфер деятельности аэропорта. Компания «Витек» является единственным в Крыму партнером «Роснефть Аэро» – оператора авиазаправочного бизнеса ПАО «НК «Роснефть» ​во главе с членом правящей в России команды из близкого окружения Владимира Путина Игорем Сечиным.

Сделки аэропорта «Симферополь» в базе тендеров России остаются засекреченными. Они отмечаются как коммерческие, а их результаты не публикуются.

В августе 2016 года крымские власти передали аэропорт «Симферополь» под контроль бизнес-структурам российского бизнесмена Юрия Ковальчука.

При этом нерешенными, по-прежнему, остаются вопросы, связанные с соответствием деятельности аэропорта требованиям международного законодательства, его сертификацией, соответствии стандартам безопасности и прочим требованиям ИКАО.

Хотя, возможно, те, в чьих руках оказался аэропорт, такими вопросами не задаются. Известно, что аэропортом «Симферополь» активно интересуются в Минобороны России, представители которого стремятся вернуть полуострову звание «непотопляемого авианосца».