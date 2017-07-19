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Крымские «залеты» российских авиалиний (видео)

Крымские «залеты» российских авиалиний (видео)
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Во время аннексии Крыма российские военные захватили аэропорт «Симферополь». С марта 2014 года украинские власти совместно с Евроконтролем и ИКАО закрыли объект и воздушное пространство над ним для полетов. Несмотря на запрет, российские федеральные структуры и подконтрольные Москве власти Крыма продолжают эксплуатировать аэропорт с запредельным, согласно экспертным оценкам, превышением его возможностей. Кто, что и зачем делает в закрытом украинскими властями аэропорту «Симферополь»​? (Видео проекта Настоящее Время)

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