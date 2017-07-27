Американский еженедельник Newsweek пишет о том, что российские службы безопасности обвиняют «украинских шпионов» в попытках «разрушить» туристический сезон в оккупированном Россией украинском Крыму и в «массовой вербовке» крымчан. Независимый австралийский аналитический центр The Conversation приоткрывает завесу над тем, как президент России Владимир Путин настраивал россиян против украинцев еще задолго до оккупации Крыма. А американский аналитический центр Atlantic Council анализирует, какие факторы свидетельствуют об экономическом возрождении Украины.

Американский еженедельник Newsweek пишет о том, что российские спецслужбы обвиняют «украинских шпионов» в попытках разрушить туристический сезон на оккупированном Россией украинском Крымском полуострове и в «вербовке» крымчан. Автор напоминает, что Москва аннексировала Крым в 2014 году и с тех пор постоянно надеялась, что полуостров будет рассматриваться как «популярное туристическое направление», а не как «спорная территория».

Но не все пошло, пишет автор, по плану Кремля, ведь несмотря на то, что уже почти конец июля, туристов на полуострове гораздо меньше, чем ожидалось. «Российские туристические операторы в этом месяце сообщили, что чуть больше миллиона россиян посетили Крым в первой половине 2017 года ‒ примерно пятая часть государственных годовых прогнозов ‒ по сравнению с прошлым годом, спрос уменьшился на 30 процентов», ‒ говорится в статье.

Издание отмечает, что Виктор Палагин ‒ начальник управления ФСБ России в оккупированном Крыму ‒ заявил в интервью российскому «Интерфаксу» о том, что во всем виновата Украина, которая не заинтересована в том, чтобы в Крыму был успешный туристический сезон, а потому она всячески пытается создать препятствия для этого. Он добавил, что Служба безопасности Украины совместно с Министерством обороны организовали «пункты вербовки» людей на админгранице, чтобы принудить крымчан к сотрудничеству. «Любой «руководитель» малого или среднего звена подлежит вербовке», ‒ отметил Палагин.

Где именно расположены такие «пункты вербовки», Палагин не сообщил, в то время как сами водители, которые пересекают админграницу с Крымом, ничего похожего на такие «пункты СБУ» не видели, сообщает издание.

Независимый австралийский аналитический центр The Conversation пишет о том, как президент России Владимир Путин настроил россиян против украинцев еще задолго до аннексии Крыма.

Автор статьи Тарас Кузе отмечает, что несмотря на то, что после распада Советского Союза отношения между Украиной и Россией часто менялись, украинцы всегда достаточно положительно относились к россиянам. Кузе считает, что, в отличие от россиян, украинцы хорошо видят разницу между российскими лидерами, государственными институтами и самими россиянами.

Мнение россиян об украинцах часто менялось ‒ согласно опросам общественного мнения, процент людей, которые положительно относились к украинцам при президентстве Виктора Ющенко, упал с 55% до 34%, отмечает Кузе. А когда президентом Украины стал пророссийский Виктор Янукович, отношение россиян к украинцам значительно улучшилось ‒ около 70% тогда заявили о своем положительном отношении, отмечает автор.

Отношение украинцев к россиянам значительно «пошатнулось» только весной 2014 года после агрессии России против Украины ‒ позитивное видение россиян снизилось до 52%.

«Аннексию Крыма поддержали 87% россиян, в то время как 69% украинцев выступили против нее. В России аннексию поддержали как сторонники Путина, так и оппозиционеры, такие как Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. 79% россиян связывали аннексию с возрождением России как великой державы и возвращением к законному господству России над государствами бывшего Советского Союза», ‒ говорится в статье.

Сегодня россияне верят официальной пропаганде о том, что «в Крыму прошел «демократический референдум», они также убеждены, что это именно украинцы сбили малазийский самолет на востоке Украины и что в Украине продолжается «гражданская война», в которой российские войска не задействованы», ‒ говорит Кузе.

Американский аналитический центр Atlantic Council размышляет над тем, какие факторы свидетельствуют об экономическом возрождении Украины. Автор статьи Виталий Рыбак отмечает, что «экономика Украины начинает восстанавливаться после глубокого кризиса, вызванного войной и закрытием российского рынка, ее промышленность имеет потенциал для настоящего возрождения в ближайшие несколько лет».

Важно также то, что «последние несколько лет наблюдается появление новой волны промышленного бизнеса в Украине», говорится в статье.

Автор сообщает, что «в последнее время было открыто и начато производство на 53 новых предприятиях, еще 39 находятся на стадии строительства и планируют открыться до 2020 года». Более того, «много новых предприятий открыли именно за счет иностранных инвестиций, а это свидетельствует о том, что инвестиционный климат Украины значительно улучшился за последние годы, хотя он до сих пор далек от идеала».

Рыбак отмечает, что другой важной тенденцией является и то, что экономические регионы Украины медленно «меняют свои специализации»: все больше новых заводов открывают именно в центральной и западной Украине ‒ в регионах, которые до сих пор были преимущественно сельскохозяйственными. Автор обращает внимание на то, что индустриальный центр страны понемногу удаляется от восточных и южных регионов.

«Война на Донбассе, бесспорно, имеет масштабные гуманитарные и политические последствия, но она также изменяет экономику Украины», – отмечает издание.