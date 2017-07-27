Летом и осенью прошлого года в Крыму сотрудниками ФСБ были задержаны несколько человек, которых обвинили в диверсионной деятельности на полуострове в интересах структур Минобороны Украины. Эти задержания были представлены российскими спецслужбами как доказательства того, что украинские власти якобы создают угрозу жителям полуострова. Спустя год крымские суды вынесли первые приговоры. Но оказалось, что ни в одном из случаев обвинения в диверсионной деятельности не подтвердились.

В начале августа прошлого года в застенках ФСБ в Крыму оказались Евгений Панов – житель Энергодара Запорожской области, участник АТО и глава «Самообороны Энергодара», а также Андрей Захтей – крымский таксист. По версии российских спецслужб, Панов готовил теракты в Крыму, а Захтей был назван его сообщником, якобы встречавшим прорвавшихся на полуостров «диверсантов» на своей машине.

Третьим участником «диверсионной группы» назвали Редвана Сулейманова – крымчанина, который перед задержанием проживал в Запорожье. Его обвинили в подготовке терактов в аэропорту «Симферополь» и на Керченской паромной переправе.

Через три месяца сотрудники ФСБ объявили диверсантами военных экспертов аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также бывших украинских военных Владимира Дудку, Глеба Шаблия и Владимира Присича. Все они были задержаны в Севастополе в ноябре прошлого года.

Украинские военные эксперты озвучивают различные версии причин этих задержаний: от того, что российские спецслужбы пытаются представить Украину террористическим государством, до организации на полуострове испытательного полигона для репрессий.

В приговорах, которые уже вынесены «диверсантам», фигурируют совсем другие статьи, никак не связанные с диверсиями

Следствие в отношении задержанных продолжается почти год, все это время они находятся в следственном изоляторе. Судя по первоначальному обвинению ФСБ, всем «диверсантам» грозило от 15 до 20 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса России.

Но пока доказать вину арестованных не удалось. В приговорах, которые уже вынесены «диверсантам», фигурируют совсем другие статьи, никак не связанные с диверсиями.

Вместо диверсии наркотики

В начале июня в деле крымских «диверсантов» подконтрольным России крымским судом был вынесен первый приговор. Владимира Присича, которого в российских СМИ называли «шпионом украинской разведки», в итоге осудили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Присич заявил суду, что наркотики ему подкинули и вынудили подписать протокол с признаниями, чтобы избежать более серьезного обвинения в шпионаже

Сам Присич вину не признал. «Выступая в суде с последним словом, Присич заявил, что все обвинения в хранении и транспортировке наркотиков сфабрикованы ФСБ. Присич заявил суду, что наркотики ему подкинули и вынудили подписать протокол с признаниями, чтобы избежать более серьезного обвинения в шпионаже», – сообщает Крымская правозащитная группа.

Защита Присича намерена обжаловать этот приговор, поскольку заявляет о провокации со стороны ФСБ. По данным адвоката, после задержания Присича сотрудники ФСБ изъяли у него ключи от автомобиля, который некоторое время стоял без присмотра. В такой ситуации наркотики туда могли подбросить.

Вместо шпионажа боеприпасы

Второй приговор был вынесен 17 июля Алексею Стогнию. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса России: части 1 статьи 222 Уголовного кодекса России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и части 1 статьи 223 (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Эти статьи тоже не имеют ничего общего ни с диверсией, ни со шпионажем, в котором обвиняли севастопольца российские спецслужбы и провластные СМИ. Доказать вину Стогния в шпионаже в пользу Украины не удалось, несмотря на то, что во время допроса в ФСБ, показанного в прошлом году в эфире российского телеканала «Россия-1», он признается в этом.

«Претензии не были обоснованы»

Остальные задержанные и обвиненные в диверсионной деятельности пока ожидают приговоров. Уголовное дело в отношении Редвана Сулейманова разваливается в суде. Хотя ранее на допросе в ФСБ он, как и Стогний, признался в работе на украинскую разведку.

Обвинение настаивает, что Редван Сулейманов нанес российскому государству ущерб в 1 миллион рублей, но об использовании оружия или взрывчатки речи не идет

«Сулейманова так и не смогли обвинить в диверсии. Судили его в итоге за телефонные звонки о якобы заложенных бомбах на различных крымских объектах, в том числе в аэропорту «Симферополь» и на Керченской паромной переправе. Обвинение настаивает, что Редван Сулейманов нанес российскому государству ущерб в 1 миллион рублей, но об использовании оружия или взрывчатки речи не идет. Примечательно, что незадолго до этого у государства возникли вопросы по поводу растрат на переправе, то есть таким образом россияне, вероятно, «затыкают» собственные коррупционные бреши», – рассказал в эфире Радио Крым.Реалии российский журналист Антон Наумлюк.

Недавно подконтрольная России прокуратура Крыма отказалась от части обвинений в отношении Сулейманова. «Прокуратура изменила обвинение. Она пришла к выводу, что претензии трех из пяти потерпевших по этому делу (ФСБ России, крымское управление МЧС России и симферопольский аэропорт – КР) не были обоснованы», – говорит адвокат «диверсанта» Эмиль Курбединов.

Следующее заседание по делу Сулейманова назначено на 31 июля. В этот день исполнится ровно год с момента его заключения под стражу.

«Его возят к следователю с мешком на голове»

Уголовные дела в отношении остальных «диверсантов» в Крыму пока не дошли до суда. Следствие по ним продолжается. При этом защита арестованных заявляет о серьезном давлении на обвиняемых со стороны ФСБ, из-за чего некоторые были вынуждены пойти на сделку со следствием.

К примеру, Андрей Захтей ранее заявил, что признательные показания из него выбивали в ФСБ пытками током. Он также пожаловался на незаконные действия силовиков в Следкоме России. Но уже через полгода заключил досудебное соглашение с российским следствием и отказался от своих адвокатов. В российских СМИ писали, что отказ от защиты был одним из условий подписания Захтеем соглашения со следствием.

Соглашение со следствием также подписал Дмитрий Штыбликов. Ни один независимый адвокат к Штыбликову с момента его ареста допущен не был. Дела обоих обвиняемых будут рассматриваться в суде в особом порядке, без изучения доказательств вины. Таким образом, они могут рассчитывать на получение максимально мягких приговоров.

Остальные не пошли на сделку со следствием и продолжают защищаться. Некоторым организовывают невыносимые условия содержания в СИЗО, пытаясь склонить к сотрудничеству. Российский адвокат Евгения Панова Дмитрий Динзе рассказывает, что его подзащитного в СИЗО Симферополя перевели в душную камеру с ненадлежащими санитарными условиями и клопами.

«Насколько мы поняли, это сделали оперативники центрального аппарата ФСБ, которые работают в Крыму, они приехали из Москвы. Таким образом на Панова оказывают давление. Также его возят к следователю с мешком на голове, руки сковывают сзади, хотя могли бы это делать по-другому. Таким образом его склоняют к сотрудничеству и указывают, что если он не будет идти на сотрудничество, то и дальше его будут содержать в тех условиях, в которых он находится сейчас», – говорит адвокат.

Остаются под арестом также Алексей Бессарабов, Владимир Дудка и Глеб Шаблий.