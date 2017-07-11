Адвокат Ладин: Захтей действительно отказался от моих услуг

Адвокат арестованного по делу «украинских диверсантов» Андрея Захтея Алексей Ладин подтвердил, что его подзащитный отказался от его услуг. Об этом 11 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил сам адвокат.

«Официально заявляю, что мне следователь направил уведомление о том, что Захтей отказался от моих услуг в качестве защитника. Соответственно, я его интересы больше не представляю», – сказал Ладин.

По словам адвоката, он не может комментировать распространившуюся в СМИ информацию о том, что Андрей Захтей заключил досудебное соглашение со следствием, так как он больше не является его защитником.

Ранее в СМИ появилась информация, что арестованный по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей, который находится под арестом в аннексированном Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в аннексированный Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.