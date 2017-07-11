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Адвокат Ладин: Захтей действительно отказался от моих услуг

Адвокат Алексей Ладин

Адвокат арестованного по делу «украинских диверсантов» Андрея Захтея Алексей Ладин подтвердил, что его подзащитный отказался от его услуг. Об этом 11 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил сам адвокат.

«Официально заявляю, что мне следователь направил уведомление о том, что Захтей отказался от моих услуг в качестве защитника. Соответственно, я его интересы больше не представляю», – сказал Ладин.

По словам адвоката, он не может комментировать распространившуюся в СМИ информацию о том, что Андрей Захтей заключил досудебное соглашение со следствием, так как он больше не является его защитником.

Ранее в СМИ появилась информация, что арестованный по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей, который находится под арестом в аннексированном Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в аннексированный Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

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