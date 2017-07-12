Защита «диверсанта» Присича в Крыму рассказала о провокации ФСБ

Защита фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Присича, которого держат в Симферопольском СИЗО, утверждает, что наркотики, якобы найденные в его автомобиле, являются «провокацией ФСБ». Об этом сообщает 12 июля Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников украинца.

Защита Присича считает, что при вынесении приговора суд нарушил нормы материального и процессуального права. Текст апелляционной жалобы есть в распоряжении Крымской правозащитной группы.

В приговоре суда сказано, что в Севастополе 13 августа 2016 года сотрудники ФСБ России нашли в автомобиле харьковчанина Владимира Присича полкило марихуаны. Сам Присич на суде заявил, что никаких наркотиков не хранил и не перевозил, а откуда они появились в кабине его автомобиля, он не знает.

Защита украинца отмечает, что дальнобойщик из Харькова Присич был задержан сотрудниками ФСБ России 13 августа в Севастополе, куда он приехал на грузовом автомобиле через Керченскую паромную переправу. Во время задержания автомобиль украинца тщательно досмотрела ФСБ, никаких наркотиков в нем не было, личные вещи изъяли. После задержания сотрудники ФСБ увезли украинца в Симферополь, при этом у Присича изъяли ключи от автомобиля, отмечают правозащитники.

«Машина, которая осталась в Севастополе на стоянке Муссон, не опечатывалась, не охранялась и находилась без присмотра 9 часов. И за этот промежуток времени, по мнению адвокатов, в автомобиле появились наркотики, к которым Присич не имеет никакого отношения. Эти обстоятельства указывают на очевидные грубые нарушения процессуального порядка получения доказательств», – говорится в сообщении.

В Крымской правозащитной группе отмечают, что 14 июля Присич подписал «признательные показания» против себя под моральным и физическим давлением. По информации адвокатов украинца, их подзащитный после задержания «находился в стрессово-депрессивном состоянии от осознания чудовищной провокации, которую совершили российские спецслужбы в отношении него», и опасался за свою жизнь и здоровье.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма назначено на 8 августа рассмотрение апелляционной жалобы на приговор фигуранту дела «украинских диверсантов» Владимиру Присичу.

О том, что Владимир Присич – четвертый фигурант «дела украинских диверсантов», сообщала Крымская правозащитная группа в ноябре 2016 года. Но тогда его судьба была точно не известна адвокатам. В 2017 году в аннексированном Крыму Владимира Присича приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако приговор ему вынесли по другой статье – за хранение наркотиков.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.