В СИЗО Симферополя у фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Присича резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом 27 июня Крымской правозащитной группе сообщили его родственники.

«Во вторник, 20 июня, у Владимира онемела часть головы, началось кровотечение из носа и он потерял сознание. В медпункте его обследовали и дали бесплатно достаточно дорогое лекарство – пирацетам. Оно способствует нормализации кровообращения головного мозга», – рассказали родственники.

Как сообщается, защита Присича намерена заявлять ходатайство о проведении медицинского обследования в стационаре. Его родные опасаются, что это мог быть микроинсульт.

О том, что Владимир Присич – четвертый фигурант «дела украинских диверсантов», сообщала Крымская правозащитная группа в ноябре 2016 года. Но тогда его судьба была точно не известна адвокатам. В 2017 году в аннексированном Крыму Владимира Присича приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако приговор ему вынесли по другой статье – за хранение наркотиков.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

12 августа на сайте российского телеканала РЕН-ТВ появилось видео допроса украинца Евгения Панова, в ходе которого он признается во всем, что ему инкриминирует ФСБ. Позже правозащитники заявляли, что на теле задержанного обнаружили следы пыток.