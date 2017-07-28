«Шаланды полные фекалий» – из крымских сетей

Чистота морской воды на крымских курортах уже давно вызывает нарекания у отдыхающих. Но случай в поселке Героевское под Керчью поразил даже видавших виды туристов: в море плавали фекалии. Пользователи соцсетей отреагировали на эту ситуацию многочисленными шутками и сарказмом.
Так это для них подготовили естественную среду обитания ....
Это непатриотично - жаловаться. Если бы не это, там бы давно стояли корабли НАТО :-)
Эти фекали уволились ещё в проошлом году, ихтамнет
Да пусть собирают... петуха потом слепят…
Если бы канал в Крым работал как раньше, Аксёнов бы ныл, что это им Хунта прям из Киева сливает. А так... Надо чё-то придумывать более оригинальное.
Это скрепная защита, понимать надо. Корабли НАТО брезгуют по сраному морю плавать, а расейские – они привыкши!
У многих вызвал улыбку пост компании Aviasales, которая проиллюстрировала новость о фекалиях фотографией российского певца Тимати.
Хотя, если разобраться, смешного во всей этой ситуации с загрязнением моря, конечно же, мало.
Мы провели инвентаризацию. Только в четырёх городах насчитали порядка 20 тысяч абонентов, у которых не решён вопрос – нет централизованного водоотведения. Это Алушта, Ялта, Судак, Феодосия. Там 80% – выгребные ямы, а остальные врезаны либо прямо в ливнёвку, либо сбрасывают стоки в водоём, в речку, в море. Масштаб бедствия большой. В прошлом году в приморских городах инфекционные отделения больниц были переполнены. Люди страдали от кишечной палочки и постоянно жаловались в МинЖКХ на то, что в море плавают стоки.
Коктебель не имеет центральной канализации как и многие другие поселки. Особенность черного моря - низкая соленость. В августе ехать купаться в Крым опасно для здоровья если не уверены что рядом не спускают канализацию.
Кроме того, загрязнение Черного моря – одна из возможных причин массовой гибели дельфинов.
Щось вбиває дельфінів у Чорному морі. Є версія про те, що це може бути російська воєнна техніка, яка має високочастотне випромінювання. Припускають і можливість віруса чи змін у хімічному та біологічному складі морської води. Якщо ви ще не знали - Чорне море вмирає. Про це навіть вже написано в шкільних підручниках. Риба, морські ссавці, морські водорості та планктон, навіть мікроорганізми - все може загинути.
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