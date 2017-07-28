Крымские газеты пишут о безрезультатной борьбе со стихийными торговцами, курортных жуликах, а также о восстановлении работы фонтанов в Симферополе.



«Крымская правда» в статье «Рыночные отношения» пишет о безрезультатной борьбе российских властей полуострова со стихийными торговцами. Несмотря на немалые штрафы, случаев нелегальной торговли не становится меньше, отмечает издание. Более того, граждане находят альтернативные способы распространения товара. «Стихийщики» решили не мозолить ревизорам глаза и освоили новый маркетинговый ход – объявления. Власти ополчились и на это», – пишет газета. По словам главы подконтрольной Москве администрации Симферополя Геннадия Бахарева, торговцы расклеивают объявления во дворах с ценами и привозят товар туда. Однако они не платят налоги и ничего не приносят в бюджет. По информации КП, самые популярные методы борьбы с торговцами симферопольцы видят в создании торговых точек «шаговой доступности» в спальных микрорайонах, а также в предоставлении «стихийщикам» мест на действующих рынках.

«Крымский телеграф» в статье «Курортные жулики» рассказывает о том, как на полуострове действует одна из схем заработка на отдыхающих. Речь идет об аниматорах в костюмах животных и знаменитых киногероев, которые предлагают сфотографироваться на набережных разных городов. «Проходящим мимо туристам зазывала, работающий с одним или двумя «костюмами», предлагает сфотографировать двоих деток вместе с двумя веселыми пандами. За это он просит всего двести рублей – неограниченное число снимков с одной позиции. Но задача зазывалы сделать так, чтобы дети и взрослые сами захотели поменять позицию. В итоге, поменяв картинку несколько раз, предъявленный счет вырастет в разы. Уже не 200, а целая 1000», – пишет еженедельник. По мнению издания, вряд ли власти курортных городов или сотрудники налоговой службы смогут фиксировать такие нарушения. «И пока все здесь решает один «большой босс», народная поговорка «Без лоха и жизнь плоха» будет в Крыму в ходу еще очень и очень долго», – подчеркивает издание.

Газета «Южная столица» пишет о том, что в Симферополе будет восстановлена работа трех городских фонтанов. Речь идет о фонтане в русле реки Салгир у музыкального училища, «шахматном» фонтане за кинотеатром «Симферополь» и фонтане в районе первого роддома. «Стоит отметить, что для работы высоко бьющего вверх фонтана в русле реки Салгир необходимо поддерживать достаточный уровень воды. Механическая дамба около моста возле музучилища, сооруженная еще при первой реконструкции набережной, в недавнем времени была в рабочем состоянии и могла выполнять свои функции при определенных технических реновациях. Для нормального функционирования фонтана стоит постоянно поддерживать гидравлический режим», – отмечает газета.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове