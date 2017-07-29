Севастополь: военный парад как смысл жизни

Специально для Крым.Реалии

Севастопольцы любят чем-то гордиться: героями Крымской или Второй мировой войны, посещавшими город знаменитостями или, например, морским парадом на российский День флота. Но после аннексии власти России стараются сделать из Севастополя сакральную витрину эфемерного «​русского мира»,​ и жизнь горожан постепенно превращается в непрекращающийся парад.

Приезжающие в город-герой туристы из российской глубинки завидуют севастопольцам: дороги ремонтируют, детские площадки устанавливают и история вон какая славная. Везде билборды с портретами и изречениями Путина, да и настенной живописи с изображениями «вождя» тоже хватает. И чувствует россиянин себя счастливым: мороженое в руке, на голове купленная в сувенирной палатке капитанская фуражка, а ноги идут по Приморскому бульвару, тому самому, с которого открывается вид на Памятник затопленным кораблям. А тут еще День флота на носу – последнее воскресенье июля. И вообще счастлив турист – повезло так повезло.

На День флота едут россияне в Севастополь, чтобы величием военно-морским насладиться, на корабли военные поглазеть и от грохота пушек поахать

Туристов в этом году немного. Море все такое же ласковое, солнце палящее, фрукты сочные, а курортников нет. На День флота, правда, будет, как всегда, аншлаг. Традиция потому что. Специально к этой дате едут россияне, чтобы величием военно-морским насладиться, на корабли военные поглазеть и от грохота пушек поахать.

К параду в городе готовятся основательно: тренировки, репетиция, а в конце – генеральный прогон, почти ничем от самого парада не отличающийся. Корабли выстроены в бухте, флаги расцвечивания на них и все такое.

С кораблями в этом году случился казус. Обычно на время парада рейд перекрывали – пассажирские катера на Северную сторону не ходили с утра и до 14:00. Также движение прекращалось на 3-4 часа во время генеральной репетиции. Но военным всегда кажется, что мало порядка в гражданской жизни. Поэтому движение в Севастопольской бухте решили перекрывать ежедневно с 8:30 до 15:30 в период с 25 по 30 июля. И это с учетом того, что в микрорайоне на Северной стороне живут десятки тысяч человек, которым на работу в центр города приходится добираться исключительно на катере.

Пассажирский катер идет через бухту 10 минут, интервал движения 15-30 минут, в зависимости от времени года: летом он меньше, зимой – больше. На время сильных штормов рейд закрывают и «северяне» едут в центр на автобусе, по большому кругу, тратя на проезд в несколько раз больше времени и денег.

Когда жителей Северной стороны отрезали от цивилизации по прихоти флотского начальства, им пришлось по три часа ждать автобуса и терять сознание на 30-градусной жаре

Когда же жителей Северной стороны отрезали от цивилизации по прихоти флотского начальства, им пришлось по три часа ждать автобуса на площади Захарова и терять сознание на 30-градусной жаре. Граждане обратились к журналистам, те начали прояснять ситуацию. Так, председатель союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков рассказал: «Нас не информирует ни портофлот, ни управление транспорта о том, на сколько будет закрываться рейд. И в управлении транспорта не всегда знают об этом. Вчера была информация, что рейд будет закрыт несколько дней до 15 часов, а сейчас 15:35 – его еще не открыли».

На следующий день городские власти несколько улучшили ситуацию – автобусов стало больше. Но жителям Северной все так же приходится ехать по большому кругу, в жаре и в тесноте.

Мне пришлось в этот день самому добираться на Северную сторону и я воспользовался возможностью пообщаться со случайными попутчиками.

«Такого никогда не было, – говорит жительница Северной стороны Светлана, бухгалтер. – На День флота, да, перекрывали, на репетицию еще. Все знали об этом и планировали заранее. А чтобы так как сейчас…».

Максим приехал отдыхать в Севастополь из российского Владимира, снял комнату в поселке Учкуевка на Северной стороне. «Я понимаю, это необходимость, ведь такой праздник. Но о людях кто-то тоже должен подумать», – говорит он.

«Мы День Военно-Морского флота любим, – говорит женщина пенсионного возраста с большой сумкой в руке. – Поэтому, ничего, потерпим».

Так и живет этот город у моря, ориентируясь исключительно на запросы военно-морской базы

Как ни странно, ее поддерживают многие в маршрутке, согласно кивая головами. Кто-то заикается о мосте через бухту, который, дескать, планируют начать строить уже второй десяток лет. На гражданина смотрят как на идиота: в Севастополе каждый школьник знает, что пока в бухте находятся корабли Черноморского флота, мост не построят.

Так и живет этот город у моря, ориентируясь исключительно на запросы военно-морской базы, а не людей. Парадный лоск превращается в смысл жизни.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове