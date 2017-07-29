Севастополь: военный парад как смысл жизни

Специально для Крым.Реалии
Севастопольцы любят чем-то гордиться: героями Крымской или Второй мировой войны, посещавшими город знаменитостями или, например, морским парадом на российский День флота. Но после аннексии власти России стараются сделать из Севастополя сакральную витрину эфемерного «русского мира», и жизнь горожан постепенно превращается в непрекращающийся парад.
Приезжающие в город-герой туристы из российской глубинки завидуют севастопольцам: дороги ремонтируют, детские площадки устанавливают и история вон какая славная. Везде билборды с портретами и изречениями Путина, да и настенной живописи с изображениями «вождя» тоже хватает. И чувствует россиянин себя счастливым: мороженое в руке, на голове купленная в сувенирной палатке капитанская фуражка, а ноги идут по Приморскому бульвару, тому самому, с которого открывается вид на Памятник затопленным кораблям. А тут еще День флота на носу – последнее воскресенье июля. И вообще счастлив турист – повезло так повезло.
На День флота едут россияне в Севастополь, чтобы величием военно-морским насладиться, на корабли военные поглазеть и от грохота пушек поахать
Туристов в этом году немного. Море все такое же ласковое, солнце палящее, фрукты сочные, а курортников нет. На День флота, правда, будет, как всегда, аншлаг. Традиция потому что. Специально к этой дате едут россияне, чтобы величием военно-морским насладиться, на корабли военные поглазеть и от грохота пушек поахать.
К параду в городе готовятся основательно: тренировки, репетиция, а в конце – генеральный прогон, почти ничем от самого парада не отличающийся. Корабли выстроены в бухте, флаги расцвечивания на них и все такое.
С кораблями в этом году случился казус. Обычно на время парада рейд перекрывали – пассажирские катера на Северную сторону не ходили с утра и до 14:00. Также движение прекращалось на 3-4 часа во время генеральной репетиции. Но военным всегда кажется, что мало порядка в гражданской жизни. Поэтому движение в Севастопольской бухте решили перекрывать ежедневно с 8:30 до 15:30 в период с 25 по 30 июля. И это с учетом того, что в микрорайоне на Северной стороне живут десятки тысяч человек, которым на работу в центр города приходится добираться исключительно на катере.
Пассажирский катер идет через бухту 10 минут, интервал движения 15-30 минут, в зависимости от времени года: летом он меньше, зимой – больше. На время сильных штормов рейд закрывают и «северяне» едут в центр на автобусе, по большому кругу, тратя на проезд в несколько раз больше времени и денег.
Когда жителей Северной стороны отрезали от цивилизации по прихоти флотского начальства, им пришлось по три часа ждать автобуса и терять сознание на 30-градусной жаре
Когда же жителей Северной стороны отрезали от цивилизации по прихоти флотского начальства, им пришлось по три часа ждать автобуса на площади Захарова и терять сознание на 30-градусной жаре. Граждане обратились к журналистам, те начали прояснять ситуацию. Так, председатель союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков рассказал: «Нас не информирует ни портофлот, ни управление транспорта о том, на сколько будет закрываться рейд. И в управлении транспорта не всегда знают об этом. Вчера была информация, что рейд будет закрыт несколько дней до 15 часов, а сейчас 15:35 – его еще не открыли».
На следующий день городские власти несколько улучшили ситуацию – автобусов стало больше. Но жителям Северной все так же приходится ехать по большому кругу, в жаре и в тесноте.
Мне пришлось в этот день самому добираться на Северную сторону и я воспользовался возможностью пообщаться со случайными попутчиками.
«Такого никогда не было, – говорит жительница Северной стороны Светлана, бухгалтер. – На День флота, да, перекрывали, на репетицию еще. Все знали об этом и планировали заранее. А чтобы так как сейчас…».
Максим приехал отдыхать в Севастополь из российского Владимира, снял комнату в поселке Учкуевка на Северной стороне. «Я понимаю, это необходимость, ведь такой праздник. Но о людях кто-то тоже должен подумать», – говорит он.
«Мы День Военно-Морского флота любим, – говорит женщина пенсионного возраста с большой сумкой в руке. – Поэтому, ничего, потерпим».
Так и живет этот город у моря, ориентируясь исключительно на запросы военно-морской базы
Как ни странно, ее поддерживают многие в маршрутке, согласно кивая головами. Кто-то заикается о мосте через бухту, который, дескать, планируют начать строить уже второй десяток лет. На гражданина смотрят как на идиота: в Севастополе каждый школьник знает, что пока в бухте находятся корабли Черноморского флота, мост не построят.
Так и живет этот город у моря, ориентируясь исключительно на запросы военно-морской базы, а не людей. Парадный лоск превращается в смысл жизни.
Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)
Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции
В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: