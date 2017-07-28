Периодическое издание Ирландии The Irish Times размышляет над проблемами поддержки Украины в Вашингтоне. Французский еженедельник Le Point рассматривает угрозу вспышки эпидемии ВИЧ на подконтрольных пророссийским боевикам территориях востока Украины. Финский столичный журнал Helsingin Sanomat пишет о недовольстве украинской власти из-за посещения оккупированного Крыма сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей.

Периодическое издание Ирландии The Irish Times помещает статью «Как бы он ни старался, Трамп не может сбросить Украину с повестки дня США». В подзаголовке пишется, что президент Соединенных Штатов раскритиковал Киев из-за возможной роли в американских выборах 2016 года, тогда как представитель США по делам Украины предоставляет Киеву надежду на поставки оружия. Издание отмечает, что когда Дональд Трамп стал президентом США, он заявил о «желании создать альянс с Россией». «Казалось, он мог бы попытаться игнорировать Украину, а также необъявленную войну, которую ведет Москва в этой стране с 2014 года», ‒ пишет издание. Но сейчас, как отмечает журнал, игнорирование Вашингтона вряд ли станет судьбой Украины, однако несколько напряженных часов на этой неделе, наверное, заставили украинских лидеров задуматься, будут ли они под защитой США.

Прежде всего, киевское руководство приветствовало заявление специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, что Пентагон может поставлять украинским военным оборонительное вооружение. В то же время украинская власть также стала целью для тирады президента Трампа в социальной сети Twitter.

«Украинские попытки по срыву кампании Трампа ‒ «неприметная работа над поддержкой Клинтон». Так где расследование?»

Журнал добавляет, что, учитывая диаметрально противоположную позицию Трампа и Клинтон по России на выборах, неудивительно, что Киев хотел победы именно Хиллари Клинтон. Однако, пишет издание, нет никаких доказательств, что Киев помогал Клинтон.

Собственно, как пишет ирландская газета, заявления из Вашингтона, противоречащие друг другу, не являются в настоящее время диковинкой. Некоторые видные чиновники США критикуют Россию и обещают солидную поддержку Украине, однако намерения президента Трампа, остаются размытыми и неясными. Издание добавляет, что критика Киева со стороны Трампа прозвучала после того, как экс-глава его избирательного штаба Пол Манафорт готовился предстать перед комиссией комитета по вопросам разведки Сената, чтобы дать ответ на вопросы, связанные со встречей близких советников Трампа с российским юристом, который, как полагают, обещал предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Журнал напоминает, что Манафорт под давлением вынужден был недавно обнародовать данные относительно его работы в Украине на бывшего президента Виктора Януковича, бежавшего в Россию, за которую он получил от партии беглого президента более чем 17 миллионов долларов.

Ирландское издание отмечает, что, несмотря на серьезные попытки Киева получить симпатию президента Трампа, пока украинская власть была более успешной в получении привязанности других американских чиновников. В частности, The Irish Times пишет о том, что последние слова представителя США по вопросам Украины Курта Волкера на самом деле выразили поддержку Киеву.

«Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, вместе взятых», ‒ сказал Волкер.

В ответ на вопрос о предоставлении Украине американского оружия Волкер добавил: «Это даст Украине возможность защитить себя в том случае, если Россия сделает дальнейшие шаги на украинской территории. Россия говорит, что не делает ничего такого и не собирается этого делать. И если это так, то поставка защитного вооружения не несет тогда ни для кого никакого риска».

Ирландское издание заключает, что президент Дональд Трамп, следовательно, не сможет так просто устранить Украину из центра внимания вместе с войной, унесшей более чем 10 тысяч человеческих жизней.

«Как бы он ни старался, Трамп не может сбросить Украину с повестки дня США»

Французский общественно-политический еженедельник Le Point печатает материал «Украина: подконтрольная боевикам часть востока предстает перед риском ВИЧ-эпидемии». В статье рассказывается о том, что активистка Наталья Гурова из Луганска занимается программой распределения стерильных шприцев и презервативов наркозависимым и проституткам в ее городе, подконтрольном пророссийским боевикам на востоке Украины. Французское издание при этом отмечает, что украинские программы предоставления метадона наркозависимым были резко приостановлены главарями боевиков на контролируемых ими территориях. Все это привело к тому, что более чем 900 местных пациентов, проходивших курс лечения, вынуждены прибегать к опасным местным самодельным альтернативам.

«На территориях, подконтрольных боевикам, прослеживается резкое увеличение случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди наркозависимых. Здесь нет ни работы, ни зарплаты, что также порождает проституцию. Еще даже перед началом конфликта в 2014 году индустриальный восток Украины стоял перед самым серьезным риском эпидемии ВИЧ в Восточной Европе», ‒ говорит Наталья Гурова.

Впрочем, как отмечает французский еженедельник, Украина показала заметное продвижение в плане противодействия распространению ВИЧ-инфекции на востоке благодаря прогрессивной политике украинской власти, которая способствовала уменьшению количества случаев заражения среди наркозависимых. Однако именно на востоке эти подвижки были нивелированы вспышкой боевых действий, что привело к разрушению госпиталей, выезду врачей и нехватке медикаментов. Le Point добавляет: когда ситуация со здравоохранением заметно ухудшилась на территориях, подконтрольных пророссийским боевикам, на остальной территории Украины наблюдается, наоборот, постоянное улучшение. В то же время, как пишет французское издание, специалисты выражают беспокойство возможностью распространения ВИЧ-инфекции с территорий, подконтрольных боевикам.

«Украина: подконтрольная боевикам часть востока оказалась перед риском ВИЧ-эпидемии»

Периодическое издание Финляндии Helsingin Sanomat публикует статью «Режиссер Эмир Кустурица разозлил Украину визитом в Крым». В подзаголовке отмечается, что недаром полезный для Владимира Путина сербский режиссер получил в прошлом году награду от президента России. Журнал пишет, что посещение оккупированного россиянами Крымского полуострова явно не понравились Украине. В дополнение, газета сообщает, что сербский режиссер, который также играет в своем музыкальном коллективе Zabranjeno Pusenje, имеет планы выступить с концертами в крымском городе Ялта. Речь идет о рок-фестивале, организованном россиянами в оккупированном Крыму, на который также ожидается приезд немецкой техно-группы Scooter и российской группы «Ленинград».

Helsingin Sanomat напоминает, что украинское государство обнародовало список персон нон-грата среди художников и музыкантов, посетивших Крым под российской оккупацией или выражавших поддержку агрессии России в восточной Украине. Финское издание добавляет, что посещение Крыма в нынешних условиях, с позиции официального Киева, разрешается только по представлению соответствующего ходатайства к украинской власти, имеющей право выдать соответствующее разрешение. Те, кто таким образом будут направляться в Крым, поедут на территорию полуострова только через специально оговоренные пропускные пункты.

Наконец, издание сообщает, что сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что намерен снять фильм, основанный на произведениях русского писателя Федора Достоевского, а съемки этой ленты планируются в Китае. Кустурица уже якобы начал работу над сценарием этого фильма.

«Кустурица – никто другой, как «полезный идиот» Путина»