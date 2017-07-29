Новые ограничительные санкции против России поддержал американский Сенат. Чтобы они вступили в силу, не хватает только подписи президента Трампа. Инициаторы законопроекта утверждают, что санкции имеют целью наказать Россию за возможное вмешательство в выборы, агрессию в Украине и поддержку сирийского правительства в гражданской войне в Сирии. Пока европейцы, несмотря на этот шаг, стали под лозунг «бдительность», Москва начала наступление на американских дипломатов и угрожает санкциями.

После голосования накануне в Конгрессе влиятельный американский сенатор, представитель Палаты представителей Пол Райан назвал новый «пакет санкций» необходимым и оправданным, так как он нацелен на «враждебные и жесткие режимы».

Сигнал, который посылают обе партии Конгресса, таков: эти режимы враждебны, а санкции оправданы

«Все конгрессмены, кроме трех, проголосовали за жесткие санкции против этих трех режимов: Северной Кореи, Ирана и России. Сигнал, который посылают обе партии Конгресса, таков: эти режимы враждебны, а санкции оправданы. Они необходимы. Мы хотим убедиться, что это жесткие и длительные санкции. Нам понадобилось много времени, чтобы с этим разобраться и согласовать концепцию. Определенные конституционные препятствия у Сената были, но мы все решили. И мы все согласились, что эти враждебные режимы заслуживают санкций», ‒ сказал Райан.

Новый набор санкций США, во-первых, сократит сроки предоставления займов российским банкам, нефтяным и газовым компаниям со стороны американских банков. Во-вторых, заморозит активы российских государственных горнодобывающих и железнодорожных компаний. В-третьих, заберет у президента Дональда Трампа возможность единолично ослабить санкции, поскольку, согласно новому документу, ему придется консультироваться с Конгрессом.

ЕС-США входят в новую фазу сложных отношений

Похоже, что американские санкции против России, Ирана и Северной Кореи начинают новую фазу европейско-американских разногласий. Ведь штрафами могут быть наказаны не только российские, но и ряд европейских компаний и физических лиц, имеющих или разрабатывающих с россиянами новые проекты, в частности в энергетической сфере.

Поэтому, учитывая принятие новых американских санкций Сенатом, сегодняшним лозунгом Еврокомиссии стало слово «бдительность», говорит, комментируя ситуацию, представитель этого учреждения, выполняющего функции правительства ЕС, Александр Винтерштейн.

Еврокомиссары договорились, что будут очень бдительными

«Еврокомиссары договорились, что будут очень бдительными, ‒ говорит он. ‒ Мы следим за этим процессом очень внимательно и с большим интересом. Наблюдаем за тем, как завершится этот процесс, безусловно, так же внимательно мы будем следить, как этот закон, в случае принятия, будет выглядеть на практике. Поэтому лозунгом дня для нас является «бдительность».

При этом представитель Еврокомиссии отмечает, что ЕС заметил, что некоторые элементы, ранее в этом законопроекте вызвавшие беспокойство европейцев, были приняты во внимание в нынешнем его варианте. Однако тревогу европейского бизнеса и политиков это не развеяло.

Возможные требования европейцев к президенту Дональду Трампу наложить свое вето на новые антироссийские ограничения в Брюсселе комментируют так: мол, «мы не можем вмешиваться в законодательный процесс США, и на этом этапе не беремся спекулировать относительно того, что должно впоследствии произойти».

Свидетельство солидарности и дипломатическое наступление

Президент Украины, реагируя на новости из Вашингтона, заявил, что этот новый набор санкций свидетельствует о солидарности и поддержке Украины. В своем микроблоге Twitter Петр Порошенко пишет: «Приветствую принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединенной и солидарной поддержки Украины американским парламентом. Верю в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания агрессора».

В ответ Россия пошла в дипломатическое наступление. Накануне президент Владимир Путин заявлял: «...эти же санкции вполне незаконные с точки зрения международного права, нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации. Мы ведем себя сдержанно и терпеливо, но в какой-то момент придется ответить». «Невозможно бесконечно терпеть какую-то наглость в отношении нашей страны».

«Москва не стала ждать подписи Трампа» ‒ Песков

Уже в пятницу Москва запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, о чем сообщило российское Министерство иностранных дел. Кремль выдвинул Белому дому требование до 1 сентября сократить число американских дипломатов, находящихся в России, до 455 человек.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Путин санкционировал решение о сокращении количества американских дипломатов, работающих в России.

«Москва не стала ждать подписи Трампа на законе о санкциях против России, так как форма закона после решения Сената почти окончательная», ‒ пояснил Песков, отмечая, что меры, объявленные российским МИД, являются ответом именно на антироссийские санкции США, а не на арест российской дипломатической собственности.

В последний месяц работы администрации президента Обамы США решили выдворить из страны 35 российских дипломатов и ввести новые санкции, учитывая кибератаки во время президентской кампании, за которыми, как полагают, стоит Москва. При этом среди российских структур, оказавшихся под санкциями, была и ФСБ.

В течение двух следующих недель Белый дом должен решить окончательную судьбу новых американских санкций, так того требуют законы США.