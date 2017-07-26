Специально для Крым.Реалии

Вашингтон и Брюссель оказались в ситуации политического конфликта по вопросу противодействия кремлевской агрессии в Украине. Скандал с поставками в Крым турбин концерна Siemens и инициатива Конгресса США по ужесточению антикремлевских мер актуализировали старую дилемму: ввести санкции против России как страны ЕС или ограничиться точеными ударами по экономике.

Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект, предусматривающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Документ приняли подавляющим числом голосов: 419 – за, 3 – против. Этим биллем узаконили санкции, введенные ранее президентскими указами в ответ на аннексию Россией Крыма, войну на Донбассе и вмешательство российских хакеров в американскую президентскую кампанию. Конгрессмены также расширили режим санкций, обязывая президента Дональда Трампа ввести ограничения против российских граждан, уличенных в причастности к «активной деятельности, подрывающей кибербезопасность граждан, демократических институтов или правительств по заданию правительства России».

Парламентарии получили право заблокировать попытку Белого дома изменить или ослабить режим санкций. Любое решение администрации относительно будущего санкций будет рассматривать Конгресс. Один из руководителей демократического меньшинства в Конгрессе Стени Хоер предупредил, что законодатели введут дополнительные меры против российской энергетической отрасли, если президент Владимир Путин и его окружение «не воспримут всерьез сигнал о том, что они не могут и не смогут действовать по-старому».

Текст нового закона должен быть согласован с сенатской версией, принятой месяц назад. То есть верхняя палата Конгресса должна его заново проголосовать. Ожидается, что окончательный документ поступит на подпись президенту во второй половине августа. Учитывая подавляющую поддержку билля в Конгрессе, он, скорее всего, подпишет его.

Проект, проголосованный Сенатом в июне, насторожил Москву и европейские власти. Под ударом оказались российские предприятия нефтегазового сектора, чиновники, причастные к нарушению прав человека и коррупции, а также киберпреступники и структуры, поставляющие оружие президенту Сирии Башару Асаду. Учитывая сырьевой характер экономики, технологическую отсталость и продолжающуюся рецессию, речь шла о санкциях против России как страны. Под угрозой оказались кремлевские энергетические проекты в Европе. Прежде всего, «Северный поток-2».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер за пару дней до голосования в Конгрессе заявил, что действия Вашингтона затрагивают экономические интересы ЕС. Он призвал срочно обсудить ответ Брюсселя на решение американских парламентариев. Рассматривали несколько вариантов, в том числе признание некоторых санкций недействительными на территории ЕС и политическое требование к Дональду Трампу дать письменные гарантии, что действия США не затронут интересы Европы.

Цель кремля – ослабить НАТО и расколоть единство США и ЕС, навязав проект демонтажа Украинского государства

Вместе с тем, Брюссель предложил «соломоново решение» – расширение санкций против России из-за истории с турбинами Siemens, незаконно поставленными в оккупированный Крым. По информации европейских журналистов, послы ЕС в ближайшее время намерены обсудить этот вопрос. Агентство Reuters сообщило, что Германия предложила добавить еще четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за турбин.

Получается, что ЕС (прежде всего, Германия) как бы «против» новых антироссийских мер и одновременно «за» дополнительные ограничения. Произошло то, о чем некоторые эксперты предупреждали сразу после аннексии Крыма. Москва рассматривала оккупацию украинских территорий как инструмент политического давления и военного шантажа Запада. Логика «гибридной войны» толкала Путина на очередные авантюры. Рано или поздно Кремль начал бы вмешиваться во внутренние дела европейцев и американцев. Цель – дискредитировать либеральные модели демократии, ослабить НАТО и расколоть политическое единство США и ЕС, навязав им проект демонтажа Украинского государства.

В 2014 году некоторые европейские правительства были готовы закрыть глаза на аннексию Крыма. На словах Брюссель был против захвата полуострова и «референдумов» на Донбассе, но первые серьезные санкции Москва получила после уничтожения авиарейса МН17. Граждан ЕС убили из российской установки «БУК». И только тогда в Брюсселе осознали, что Кремль ведет войну, в том числе, и против них. Администрация Барака Обамы, которого в Москве по дикому недоразумению посчитали «слабым» президентом, потратила уйму усилий, дабы консолидировать США и ЕС против агрессивной политики Москвы и уговорить европейцев поддержать санкции.

Компромисс по Украине в треугольнике Вашингтон-Брюссель-Кремль уже невозможен

Нынешний конфликт между Вашингтоном и Брюсселем был «запрограммирован» еще в феврале 2014 года, когда «зеленые человечки» захватили здание крымского парламента. Владимир Путин манкировал нормами международного права, рассматривая европейскую нерешительность как приглашение к дальнейшей агрессии. Три года назад перед коллективным Западом возникла дилемма: ввести санкции против России как страны или ограничиться точеными мерами. Европейцы не хотят давить на российскую экономику в целом. Власти Америки полагают, если санкции пока не заставили Кремль убраться из Крыма и Донбасса, – это не означает, что их нужно отменить, уверен спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер.

«Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: «Снимите санкции! Снимите санкции!» – мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят, потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса – это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить», – заявил Уолкер.

Американские «ястребы» уверены, что Москва должна понести наказание за свои проделки, как в Украине, так и на территории США. Теперь россиян подозревают еще и в попытках инспирировать протесты против добычи сланцевого газа. Важное другое. Если Германия и Франция как локомотивы ЕС будут протестовать против давления на экономику России, это не решит проблему. Через некоторое время, когда чекистов поймают за руку во время очередной спецоперации, вопрос о системных санкциях вернется в повестку дня. Владимир Путин, признавшись, что лично руководил захватом Крыма, отрезал себе все пути к отступлению. Взаимовыгодный компромисс по Украине в геополитическом треугольнике Вашингтон-Брюссель-Кремль уже невозможен.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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