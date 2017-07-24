Американский журнал The New York Times рассказывает о заявлении специального представителя Госдепартамента США по урегулированию ситуации на оккупированной части востока Украины Курта Волкера, который называет конфликт «горячей войной». Французская газета Liberation пишет об усилиях по противодействию российскому влиянию в Украине, в частности, в языковом плане. Шведский журнал Svenska Dagbladet сообщает о потерях шведского банка после приобретения украинского банка, за которым стоит Сергей Тигипко.

Одно из самых популярных периодических изданий США The New York Times публикует статью «Россия виновна в «горячей войне» в Украине». В материале сообщается о посещении Украины специальным представителем Госдепартамента США по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Куртом Волкером, который четко дал понять, что США считают Россию виновной в разжигании насилия в Восточной Украине.

Волкер также подчеркнул, что конфликт на востоке Украины должен рассматриваться как «горячая война», а не как «замороженный конфликт». Журнал напоминает, что Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, был назначен на его нынешнюю должность 7 июля, чтобы помочь решить вооруженный конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками.

Издание добавляет, что во время визита в город Краматорск, в 690 километрах к юго-востоку от Киева, Волкер заявил, что подготовит целый ряд рекомендаций относительно того, каким образом Вашингтон может присоединиться к поддержке мирного процесса на востоке Украины.

«Речь не идет о замороженном конфликте. Это настоящая горячая война. Это также насущный кризис, с решением которого мы должны справиться как можно быстрее», ‒ заявил Волкер в Краматорске.

The New York Times подчеркивает, что Курт Волкер также утвердительно ответил на вопрос, видит ли он в этом конфликте скорее агрессию России против Украины, чем внутренние украинские проблемы.

«Мы увидели, что здесь, собственно, произошло. Мы также поняли, как этот конфликт начался и как он сейчас идет. Поэтому чрезвычайно важно активное участие США в его решении», ‒ заявил Волкер.

Американский журнал добавляет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон предварительно сказал, что Россия должна осуществить первые шаги, чтобы принести мир в Украину, и что президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, определил это как мощный сигнал поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Лидеры государств должны обсудить в «нормандском формате» ситуацию в Украине после особенно кровавой недели, тогда как Киев приветствует резкие заявления США»

Французский журнал Liberation напечатал материал своего корреспондента в столице Украины ‒ Себастьяна Гобера ‒​ под названием «Киев нигде не хочет видеть русский язык».

В подзаголовке говорится: «Язык, социальные сети, банки... Находясь в конфликте со своим большим соседом относительно Донбасса и Крыма, власть в Киеве принимает законы, чтобы уменьшить историческое влияние России. Однако население Украины не всегда выполняет то, что говорит правительство». Далее издание рассказывает, как некоторое время назад активисты организации «Национальный корпус» заблокировали вход в участок российского «Сбербанка» во Львове.

«Мы должны вмешаться! Вы представляете, что через эти банки поступают деньги Путину для войны против Украины. Все это глубоко проникло в Украину и подрывает наши военные усилия. Я горжусь, что мы этому положили конец», ‒ приводит слова члена «Национального корпуса» по имени Дмитрий французская газета.

Liberation пишет далее, что санкции против российского бизнеса в Украине вполне оправданы российской агрессией в глазах многих украинцев. Несмотря на многочисленные заявления президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым и положить конец войне на Донбассе, перспективы мирного урегулирования выглядят довольно неуверенно.

В дополнение, как отмечает французский журнал, разрыв связей между двумя некогда тесно соединенными странами усиливается с прерыванием авиасообщения, торговым эмбарго, спорами в сфере энергоснабжения или с запретом российских и русскоязычных источников информации.

В общем, по мнению французской газеты, именно этот разрыв связей между Украиной и Россией вызвал недовольство большой части населения Украины. Критики указов президента Порошенко, запретивших деятельность российских социальных сетей в Украине, высказывали мнение, что все это якобы наказывает в первую очередь самих украинцев, а не российские компании, которые стоят за теми сетями.

«Это решение является признанием собственной несостоятельности и даже капитуляции. Информационная война ‒ это борьба за умы и сердца людей. Ее нельзя выиграть чисто запретами», ‒ говорит представитель компании Internet Invest Group Александр Ольшанский.

Вместе с тем французская газета пишет, что для украинской власти требования безопасности являются ключевыми. Ведь российские компании, запрещенные в Украине, руководятся приближенными к Путину людьми, которые сотрудничают с ФСБ. Журнал сообщает также о дальнейшей украинизации общественной жизни в Украине. В частности, речь идет об обязательных украинских субтитрах в кинотеатрах, создании «языковых патрулей» с полномочиями вводить штрафы за нарушение языковых регуляций (никаких «языковых патрулей» в Украине нет, это лишь предложение в одном из нескольких законопроектов ‒ КР). В то же время издание пишет о возможном неприятии определенной частью населения Украины усилий по украинизации.

«Путинская агрессия сделала нас еще свободнее и сильнее. Украинизация выглядит, как разрушение двуязычного потенциала Украины. Мы имеем шанс быть певцами свободной русской культуры в Украине», ‒ говорит художник из Одессы Александр Ройтбурд.

«Киев нигде не хочет видеть русский язык»

Самый популярный шведский журнал Svenska Dagbladet печатает статью «Полтавская битва шведского банка ‒ цена вдвое больше». В материале говорится о заграничной экспансии шведского банка Swedbank, которая совпала по времени с глобальным финансовым кризисом.

После расширения на страны Балтии этот банк направил свои взгляды дальше на восток. Взгляд шведских банкиров остановился на Украине, тогда рассматриваемой как фаворит в плане быстрого роста: страна с населением в 45 миллионов человек, расположенная близко к европейским рынкам.

Журнал добавляет, что факт того, что, согласно данным организации Transparency International, Украина была более коррумпированной, чем Уганда или Мали, не остановил Swedbank. Шведское финансовое учреждение приобрело украинский TAS Commerzbank за 5 миллиардов шведских крон. В дополнение к основной цене также были оплачены еще 1,7 миллиарда шведских крон. Издание отмечает, что среди тех, кто продавал этот банк, был украинский олигарх Сергей Тигипко, лицо, занимавшееся бизнесом и политикой. Далее сообщается, что пятой частью займов банка были кредиты самому Сергею Тигипко, что достаточно активно замалчивали представители Swedbank.

Svenska Dagbladet продолжает, что финансовый кризис 2008 года довольно сильно поразил Украину. В 2009 году украинская гривна потеряла 60% своей стоимости относительно американского доллара, что стало, по словам газеты, настоящим ужасом для Swedbank, потому что три четверти займов в Украине были взяты в зарубежной валюте, и эти займы стали вдруг гораздо больше, чем то, что могли выплатить банку заемщики. В результате потери Swedbank на украинском рынке составляли 8,5 миллиардов шведских крон.

Журнал пишет, что шведский банк и дальше вел работу в Украине до 2013 года. И только в этом году было объявлено, что Swedbank полностью выходит с украинского рынка. По общим подсчетам шведских специалистов, приобретение украинского банка Сергея Тигипко привело к потерям на сумму 11 миллиардов шведских крон, что в конечном итоге составило сумму вдвое большую, чем то, что было уплачено шведским банком за покупку украинского TAS Commerzbank.

«Полтавская битва шведского банка ‒ цена вдвое больше»