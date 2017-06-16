Российские коррупционеры ответят за «Крымнаш»

Специально для Крым.Реалии

Американский Сенат утвердил документ, который может узаконить и расширить санкции против Кремля. Конечная цель – наказать Москву за наглое нарушение территориальной целостности Украины, вмешательство в американский избирательный процесс и военные авантюры в Сирии. Вашингтон поставил кремлевских нуворишей перед простым выбором: отказ от «Крымнаша» или наказания за коррупцию, воровство госактивов и нарушения прав человека.

Законопроект приняли почти единогласно: 97 сенаторов поддержали, и только 2 высказались против новых антироссийских мер. Парламентарии внесли правки в закон о санкциях против Ирана, добавив ограничения против российских предприятий, чиновников и крупного бизнеса. Закон, в случае его окончательного утверждения, запретит Белому дому самостоятельно смягчать санкции против Кремля. Президенту придется согласовывать такие решения с Конгрессом. Сенаторы заявили, что располагают достаточным количеством голосов для преодоления вето президента Дональда Трампа, если он все-таки откажется подписать закон.

Новые санкции, уверены авторы, должны наказать Кремль за вмешательство в американские выборы, за оккупацию украинского Крыма и поддержку сирийского диктатора Башара Асада. Указанный законопроект по стилистике и содержанию отличается от предыдущих документов. Речь идет о масштабном наступлении на интересы кремлевской олигархии и спецслужб. Власти США намерены перекрыть им доступ к финансированию, отслеживать все трансакции и существенно сократить их влияние на европейские дела.

Новые санкции должны наказать Кремль за вмешательство в американские выборы, за оккупацию украинского Крыма и поддержку сирийского диктатора Башара Асада

В понедельник в Сенате выступили с официальным заявлением о том, что законодатели согласовали ряд мер против Москвы. Содержание документа весьма насторожило российскую элиту. В заявлении было указано, что парламентарии намерены кодифицировать новые ограничения, укрепить действующие санкции и обеспечить соответствующий надзор Конгресса. То есть придать им форму закона, что существенно утяжелит процедуру снятия наложенных ограничений со стороны Белого дома.

Предложенные меры касаются ключевых секторов российской экономики: энергетического, горнодобывающего, судоходного, металлургического и железнодорожного. Американцы намерены усилить давление на российские проекты, ввести запрет на кредитование указанных отраслей. Сенаторы и конгрессмены-республиканцы давно грозили ударить по кремлевской нефтегазовой трубе. Теперь они перешли к конкретным действиям. Запрет на кредитование российских предприятий и поставки оборудования может помешать проекту «Северный поток-2». Он имеет стратегическое значение для Москвы. Президент Владимир Путин готовится к масштабной войне против Украины. В том числе, используя Крым в качестве плацдарма. Но для начала Москве нужно обеспечить обходные пути поставок газа в ЕС. Новые американские санкции мешают таким планам.

Наиболее интересные формулировки использованы в пункте, который касается персональных санкций. Власти США намерены ввести ограничения против широкого перечня лиц: «российских коррупционеров»; тех, кто «стремится уклониться от санкций», связан с «серьезными нарушениями прав человека», «снабжает оружием режим Асада» и причастен к «злонамеренной киберактивности от имени российского правительства».

По сути, американские законодатели громко поинтересовались у московской финансовой элиты: «Господа, вам точно нужен Крым?»

Следующей целью санкций являются персоны, участвовавшие в «коррупционной приватизации государственных активов» или ведущие бизнес с российскими «разведывательными и оборонными секторами». В Вашингтоне намерены противодействовать российской агрессии в Центральной и Восточной Европе. По мнению законодателей, она выражается в дезинформации, вмешательстве во внутренние дела государств и финансировании различных политических группировок.

Пункт о российских коррупционерах – непрозрачный намек премьеру Дмитрию Медведеву, заподозренному в масштабных махинациях. Заинтересованность Сената приватизацией крупнейших государственных активов – тревожный сигнал для всего кремлевского олигархата. Крупнейшие бизнесмены (Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Роман Обрамович и другие) неоднократно упоминались в российской и зарубежной прессе как участники крайне сомнительных финансовых схем. По сути, американские законодатели громко поинтересовались у московской финансовой элиты: «Господа, вам точно нужен Крым?».

Глава российского МИД Сергей Лавров отказался комментировать инициативу Сената. «Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт», – ответил министр на вопрос журналистов. Руководитель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что решение американских законодателей «ничего не означает», но Москва при этом может принять ответные меры.

Ситуация с американскими санкциями настолько «незначительная», что на прошлой неделе в Совете федерации провели слушания о «вмешательстве» Запада во внутренние дела России. В Москве под «внутренними делами» понимают оккупацию украинских территорий и военные авантюры на Ближнем Востоке. Внимание журналистов привлекло выступление главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, который упрекнул Вашингтон в якобы развязывании «экономической войны». «США убеждают своих партнеров в целесообразности снижения объемов закупки российской нефти и угля, дальнейшего ограничения доступа России к современным технологиям и оборудованию для добычи углеводородов, блокировании российских энергопроектов за рубежом», – полагает глава СВР.

После аннексии Крыма в политическом классе США сформировался консенсус относительно необходимости сдерживания путинской России

Раздраженность Лаврова и Нарышкина легко объяснить. Они, несмотря на публичные заявления, понимают, к чему привели «геополитические достижения» президента Путина. Российские власти с точностью до миллиметра повторяют ошибки советских предшественников: масштабная конфронтация с Западом на фоне глубокого внутреннего кризиса, ввод войск с соседнее государство, сбитый Боинг, падение нефтяных цен, западные санкции, которые сначала «смешили» престарелых генсеков, а потом серьезно ударили по экономике.

Даже если президент Трамп сможет заблокировать указанный законопроект, то Конгресс попытается преодолеть вето или примет аналогичный документ. Снять санкции гораздо труднее, нежели их наложить. Знаменитая поправка Джексона-Вэника – весьма поучительная история. Ее ввели в 1974 году, а отменили лишь в 2012-м. Вашингтон сохранял торговые ограничения против Москвы в течение 38 (!) лет, несмотря на крах коммунистического режима и освобождение народов из-под кремлевского диктата.

После аннексии Крыма в политическом классе США сформировался консенсус относительно необходимости сдерживания путинской России. Американские политики и чиновники готовы давить на Москву до тех пор, пока она окончательно не уберется с украинских территорий и не прекратит дестабилизировать обстановку в других странах.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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