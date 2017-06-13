Крымский тупик для Кремля

Специально для Крым.Реалии
Российские власти проиграли информационное противостояние за аннексированный Крым. Влиятельные круги на Западе продолжают критиковать «Крымнаш», требуя от Москвы убраться с украинских территорий.
В аннексированной Алуште прошел медиафорум «Открытый Крым: своими глазами». Формально форум проходит при поддержке российского бизнесмена Александра Лебедева, собственника британских газет Independent и London Evening Standard и инвестора российской «Новой газеты». Среди участников форума отметились спикер МИД России Мария Захарова, так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов, депутаты российского парламента, а также лояльные Кремлю журналисты и политологи.
Большинство выступлений свелись к жалобам на то, что европейские и американские медиа обходят вниманием аннексированный полуостров или якобы тенденциозно освещают процессы, происходящие в Крыму. «Новостей о Крыме в западных СМИ не так много. Конечно, когда три года назад здесь проходил референдум, он был тогда в центре внимания. Сейчас… в основном, информация о Крыме происходит из украинских источников», – отметил журналист британской газеты The Indendent Ким Сенгупта.
Марию Захарову возмутило, что зарубежные издания направляют запросы по Крыму именно в МИД. Она призвала иностранных журналистов обращаться за информацией к «властям» Крыма и не «политизировать» проблемы, имеющиеся в регионе. Захарова пожаловалась на то, что редакции «запрещают» своим корреспондентам посещать полуостров, поэтому российские власти решили организовать медиафорум для иностранных журналистов.
Несмотря на официоз и дежурные фразы пропагандистов, проведение крымского медиафорума указывает на ряд важных тенденций.
Российские власти исчерпали варианты продвижения «крымского вопроса»
Первое. Российские власти исчерпали варианты продвижения «крымского вопроса» в западном информационном пространстве. Цивилизованное сообщество продолжает считать полуостров украинской территорией и не придает существенного значения информации, которую распространяют республиканское «правительство» и кремлевские пропагандисты. Нынешним «властям» полуострова пришлось подключать «тяжелую артиллерию» в лице предпринимателя Александра Лебедева, биография которого пестрит упоминаниями о его службе в советском КГБ. Несмотря на внешний демократический лоск и приверженность журналистскими стандартам, его газеты критиковали за публикацию искаженных данных. Летом 2014 года украинский МИД опроверг информацию о якобы кулуарных российско-немецких договоренностях по Украине, опубликованную на страницах The Indendent. Дальнейшие события показали, что сообщение газеты о тайном соглашении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина было выдумкой и отражало только кремлевские «хотелки»: признание аннексии Крыма и официальный отказ Киев от вступления в НАТО.
Второе. Высказывание Кима Сенгупты о том, что европейские и американские журналисты черпают информацию из украинских источников, указывает на (пусть и небольшую) победу Киева в информационном противостоянии за Крым. Какова в этом заслуга властей страны – дискуссионный вопрос. Украинские СМИ, в отличие от российских, не контролируются государством. Кремлевской дезинформации противостоят независимые журналисты, политические эксперты, блогеры и волонтеры. Их работа оказалась более результативной, невзирая на технические возможности и миллионные бюджеты московского «министерства правды».
Кремлю нет никакого смысла продолжать этот цирк с «импортными русофилами»
Третье. Ставка Кремля на «политических туристов» из Европы не сработала. Власти страны и республиканское «начальство» регулярно завозили в Крым «делегации» итальянских, немецких, французских, турецких и прочих политиков и общественников. Визиты проходили по стандартному сценарию: гостям показывали достопримечательности, поили вином, устраивали развлекательную программу и давали возможность выступить в местных СМИ. К примеру, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, находясь в Крыму, выпил краденного украинского хереса на 100 тысяч долларов. Иностранные визитеры описывали, насколько прекрасен «российский» Крым и насколько «бессмысленны» западные санкции, которые нужно срочно отменить. В свою очередь, республиканское «власти» одобрительно кивали, рассказывая придворным журналистам, что «информационная блокада» вокруг полуостров в очередной раз прорвана, стоит немного подождать – ЕС признает Крым российским и снимет санкции. Идет четвертый год аннексии. Отмена санкций не предвидится. Напротив, есть все основания для ужесточения западного давления. Поэтому Кремлю нет никакого смысла продолжать этот цирк с «импортными русофилами».
Медиафорум «Открытый Крым» и недавний политический форум в Ливадии – события одного порядка, указывающие на тупик в российской политике. Массированная дезинформация, манипулирование общественным мнением, использование социальных медиа в военных целях теперь работают против российских властей. После аннексии Крыма в отношении кремлевского руководства действует презумпция виновности. Им приходится постоянно оправдываться, выдумывая поводы для снятия санкций – но тщетно. Власти США и ЕС категорически отказываются признавать Крым российским.
Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)
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