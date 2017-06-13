Крымский тупик для Кремля

Специально для Крым.Реалии

Российские власти проиграли информационное противостояние за аннексированный Крым. Влиятельные круги на Западе продолжают критиковать «Крымнаш», требуя от Москвы убраться с украинских территорий.

В аннексированной Алуште прошел медиафорум «Открытый Крым: своими глазами». Формально форум проходит при поддержке российского бизнесмена Александра Лебедева, собственника британских газет Independent и London Evening Standard и инвестора российской «Новой газеты». Среди участников форума отметились спикер МИД России Мария Захарова, так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов, депутаты российского парламента, а также лояльные Кремлю журналисты и политологи.

Большинство выступлений свелись к жалобам на то, что европейские и американские медиа обходят вниманием аннексированный полуостров или якобы тенденциозно освещают процессы, происходящие в Крыму. «Новостей о Крыме в западных СМИ не так много. Конечно, когда три года назад здесь проходил референдум, он был тогда в центре внимания. Сейчас… в основном, информация о Крыме происходит из украинских источников», – отметил журналист британской газеты The Indendent Ким Сенгупта.

Марию Захарову возмутило, что зарубежные издания направляют запросы по Крыму именно в МИД. Она призвала иностранных журналистов обращаться за информацией к «властям» Крыма и не «политизировать» проблемы, имеющиеся в регионе. Захарова пожаловалась на то, что редакции «запрещают» своим корреспондентам посещать полуостров, поэтому российские власти решили организовать медиафорум для иностранных журналистов.

Владимир Корнилов ​пожаловался, что в западных медиа тон задают специалисты, критически настроенные к аннексии Крыма. «Как правило, из номера в номер идут статьи так называемых аналитиков, так называемых «говорящих голов», которые никогда Крыма не видели, о том, как тут плохо, о том, как под дулами голосуют за референдум, зажимается все и преследуются все, и как все боятся высказаться», – Политолог​пожаловался, что в западных медиа тон задают специалисты, критически настроенные к аннексии Крыма. «Как правило, из номера в номер идут статьи так называемых аналитиков, так называемых «говорящих голов», которые никогда Крыма не видели, о том, как тут плохо, о том, как под дулами голосуют за референдум, зажимается все и преследуются все, и как все боятся высказаться», – заявил политолог. Если отбросить политическую шелуху, то Владимир Корнилов подтвердил, что все потуги Москвы навязать западному истеблишменту «правильное» мнение по Крыму провалились. При этом самого Корнилова уже ловили на распространении антиукраинской дезинформации

Несмотря на официоз и дежурные фразы пропагандистов, проведение крымского медиафорума указывает на ряд важных тенденций.

Российские власти исчерпали варианты продвижения «крымского вопроса»

Первое. Российские власти исчерпали варианты продвижения «крымского вопроса» в западном информационном пространстве. Цивилизованное сообщество продолжает считать полуостров украинской территорией и не придает существенного значения информации, которую распространяют республиканское «правительство» и кремлевские пропагандисты. Нынешним «властям» полуострова пришлось подключать «тяжелую артиллерию» в лице предпринимателя Александра Лебедева, биография которого пестрит упоминаниями о его службе в советском КГБ. Несмотря на внешний демократический лоск и приверженность журналистскими стандартам, его газеты критиковали за публикацию искаженных данных. Летом 2014 года украинский МИД опроверг информацию о якобы кулуарных российско-немецких договоренностях по Украине, опубликованную на страницах The Indendent. Дальнейшие события показали, что сообщение газеты о тайном соглашении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина было выдумкой и отражало только кремлевские «хотелки»: признание аннексии Крыма и официальный отказ Киев от вступления в НАТО.

Второе. Высказывание Кима Сенгупты о том, что европейские и американские журналисты черпают информацию из украинских источников, указывает на (пусть и небольшую) победу Киева в информационном противостоянии за Крым. Какова в этом заслуга властей страны – дискуссионный вопрос. Украинские СМИ, в отличие от российских, не контролируются государством. Кремлевской дезинформации противостоят независимые журналисты, политические эксперты, блогеры и волонтеры. Их работа оказалась более результативной, невзирая на технические возможности и миллионные бюджеты московского «министерства правды».

Кремлю нет никакого смысла продолжать этот цирк с «импортными русофилами»

Третье. Ставка Кремля на «политических туристов» из Европы не сработала. Власти страны и республиканское «начальство» регулярно завозили в Крым «делегации» итальянских, немецких, французских, турецких и прочих политиков и общественников. Визиты проходили по стандартному сценарию: гостям показывали достопримечательности, поили вином, устраивали развлекательную программу и давали возможность выступить в местных СМИ. К примеру, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, находясь в Крыму, выпил краденного украинского хереса на 100 тысяч долларов. Иностранные визитеры описывали, насколько прекрасен «российский» Крым и насколько «бессмысленны» западные санкции, которые нужно срочно отменить. В свою очередь, республиканское «власти» одобрительно кивали, рассказывая придворным журналистам, что «информационная блокада» вокруг полуостров в очередной раз прорвана, стоит немного подождать – ЕС признает Крым российским и снимет санкции. Идет четвертый год аннексии. Отмена санкций не предвидится. Напротив, есть все основания для ужесточения западного давления. Поэтому Кремлю нет никакого смысла продолжать этот цирк с «импортными русофилами».

Медиафорум «Открытый Крым» и недавний политический форум в Ливадии – события одного порядка, указывающие на тупик в российской политике. Массированная дезинформация, манипулирование общественным мнением, использование социальных медиа в военных целях теперь работают против российских властей. После аннексии Крыма в отношении кремлевского руководства действует презумпция виновности. Им приходится постоянно оправдываться, выдумывая поводы для снятия санкций – но тщетно. Власти США и ЕС категорически отказываются признавать Крым российским.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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