Специально для Крым.Реалии

Агрессивная антиукраинская идеология остается стержнем российской внешней политики. После аннексии Крыма Москва бросила все силы на ликвидацию украинской государственности. Русские граждане Украины в основной массе отвергли притязания кремлевских реваншистов. Несмотря на это, российские власти и крымские коллаборационисты продолжают эксплуатировать сомнительные идеи «русского мира».

Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов предложил «разработать концепцию «русского мира». Выступая на третьем Ливадийском форуме, он отметил, что против «русского мира» якобы «нарастает агрессия Запада». Российское государство должно обеспечить политическую, финансовую и информационную поддержку указанной концепции, уверен Аксенов.

«Наши противники пытаются представить дело так, что Россия якобы использует идею «русского мира» для обоснования претензий на захват территорий, населенных русским и русскоязычным населением… Прежде всего, это не этническое и не политическое, а цивилизационное понятие. Это мир многонациональный и многоконфессиональный, который сформировался как единая система перед лицом исторических вызовов, угроз, агрессий, испытаний», – говорил Аксенов. Он назвал «русский мир» «убежищем народов», напомнив, что миллионы русскоязычных граждан живут за пределами России.

«Русский мир» – кремлевская реваншистская идеология, отрицающая право украинцев и белорусов на собственную государственность

Нет смысла говорить о том, что политическая и научная ценность Ливадийского форума крайне невысокая. Речь идет о пропагандистском мероприятии, на которое собираются убежденные сторонники кремлевской политики, рассказывающие друг другу о том, что Россию со всех сторон окружают «враги». Выступление Аксенова проливает свет на то, как республиканские «власти» понимают политические цели Кремля вообще и суть «русского мира», в частности. Стоит выделить несколько важных аспектов.

Аксенов, в молодости обучавшийся в военно-политическом училище, не понимает, что концепция «русского мира» уже сформировалась. Суть ее простая. «Русский мир» – кремлевская реваншистская идеология, отрицающая право украинцев и белорусов на собственную государственность. Поборники этой идеи полагают, что Крым и восточные области якобы «незаконно» принадлежат Украине. Любую другую интерпретацию «русского мира», апелляцию к «духовным корням» или «русской культуре» нужно рассматривать как демагогию или пособничество московским оккупантам.

Из открытых источников известно, что президент Владимир Путин впервые публично употребил такое выражение в конце 2006 года, выступая на встрече с творческой интеллигенцией в Санкт-Петербурге. «Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание – «русский мир», – завил президент России.

Кто именно впервые озвучил постулаты «русского мира» или был его идейным вдохновителем – вопрос дискуссионный. Некоторые специалисты указывают, что интеллектуальный фундамент для агрессии против Украины заложили последователи Георгия Щедровицкого – известного философа и основателя движения методологов. Приверженцем его идей называют первого заместителя администрации президента России Сергей Кириенко. Некоторые пытались искать истоки «русского мира» в трудах мыслителей Николая Бердяева или Ивана Ильина, которого упрекали в симпатиях к национал-социализму.

В эссе «Как нам обустроить Россию» Солженицын писал, что украинцев от русских отделили «лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской колонизации»

Идея отрицания украинской государственности наиболее четко прослеживается в текстах и высказываниях известного советского диссидента и писателя Александра Солженицына. Он был самым известным российским «демократом», который «закончился» на вопросе украинской независимости. В эссе «Как нам обустроить Россию» Солженицын писал, что украинцев от русских отделили «лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской колонизации». Существование украинского языка он назвал «фальшью». После «Оранжевой революции» писатель заявил, что Крым и восточные области якобы насильно находятся под властью Киева. «Огромные просторы, никогда не относившиеся к исторической Украине, как Новороссия, Крым и весь юго-восточный край, насильственно втиснуты в состав нынешнего украинского государства и в его политику жадно желаемого вступления в НАТО», – говорил Солженицын весной 2006 года.

Через год он встретился с Путиным. После разговора президент отметил, что считает идеи Солженицына полезными для Кремля. «Я обратил внимание писателя на то, что некоторые шаги, которые мы делаем сегодня, во многом созвучны с тем, что писал Солженицын, – сказал Владимир Путин. Дальнейшие события и высказывания кремлевского главаря показали, что речь шла именно об Украине.

Кремлевская концепция «русского мира» оформилась к середине 2006 года, когда Москве стало очевидно, что участники «Оранжевой революции» погрязли во внутренних конфликтах. В реализации антиукраинского проекта следует выделить три основных этапа. Первый охватывает приблизительно 2006-2009 годы. Кремль воспринял президентство Виктора Ющенко как наступление Запада на интересы России и лично Путина. Уже тогда информационное пространство стало ареной боевых действий. Правда, не все это заметили. Российские политики и спецслужбы развернули бурную деятельность против Украины. Массированная информационная кампания в российских СМИ с целью дискредитации официального Киева, руководства страны и идеи интеграции Украины в ЕС и НАТО. В Крыму московские агенты финансировали ряд изданий, которые круглосуточно внушали жителям полуострова тезисы об «искусственности» украинской государственности.

В Крыму московские агенты финансировали ряд изданий, которые круглосуточно внушали жителям полуострова тезисы об «искусственности» украинской государственности

Следующий этап – 2009-2014 годы. Речь идет о подготовке Кремля к масштабной операции по развалу украинской государственности. Основные действующие лица – экс-президент Виктор Янукович и глава РПЦ патриарх Кирилл, лично продвигавший «русский мир» в Украине. Осенью 2009 года, выступая на очередной ассамблее фонда «Русский мир», патриарх прямым текстом обозначил геополитические притязания Кремля. «Ядром «русского мира» сегодня являются Россия, Украина, Беларусь, и святой преподобный Лаврентий Черниговский выразил эту идею известной фразой: «Россия, Украина, Беларусь – это и есть святая Русь». Именно это понимание «русского мира» заложено в современном самоназвании нашей церкви», – говорил глава РПЦ.

Виктор Янукович в свою очередь отдал силовые органы под контроль кремлевской агентуры и подписал «харьковские соглашения», продлившие пребывание российского флота в Крыму. С 2010 года полуостров и юго-восточные области оказались под полным контролем «русского мира». Кремль готовился к решающему удару.

Третий этап – с весны 2014 года по настоящее время. Захват Крыма и «гибридная война» на востоке Украины, по задумке Путина, должны были стать началом конца Украинского государства. Аксенов осведомлен только об этом этапе, так как лично участвовал в аннексии. Политические и идеологические сюжеты, предвосхитившие российское вторжение, остались за пределами его внимания. Сомнительно, что он изучал работы Солженицына. Исторические познания крымского «главы», судя по его высказываниям, оставляют желать лучшего.

Тратить деньги на «русскую идею» очень удобно – не нужно отчитываться за расходы. Нет конкретных параметров эффективности

До «референдума» Аксенов был типичным «профессиональным русским». Он и его сторонники использовали тему русского языка и связей с Россией только в рамках политического бизнеса, за которым просматривались осязаемые коммерческие интересы. Выступление на Ливадийском форуме продемонстрировало, что Сергей Аксенов так и не стал идейным сторонником «русского мира». Он продолжает рассматривать русскую идею как бизнес и «распил» денег. По сути, он предложил придумать некий программный документ с громким названием, наметить план мероприятий и «освоить» на них крупную сумму. Тратить деньги на «русскую идею» очень удобно – не нужно отчитываться за расходы. Нет конкретных параметров эффективности.

Ирония ситуации в том, что Кремль поверил в собственную пропаганду, изображавшую украинцев простоватыми хуторянами. Весной 2014 года крымским коллаборационистам казалось, что Украины скоро не станет, и они согласились на кремлевскую авантюру. В итоге украинское общество в большинстве своем отвергло идею «русского мира», но ничего нового Путин и его ставленники в Крыму придумать уже не могут.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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