Аксенов призвал Кремль финансировать концепцию «русского мира»

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил «разработать концепцию «русского мира». С такой инициативой Аксенов выступил 6 июня на третьем Ливадийском форуме, сообщают российские СМИ.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку против «русского мира» «нарастает агрессия Запада», и что эта концепция должна получить политическую, финансовую и информационную поддержку государства.

«Наши противники пытаются представить дело так, что Россия якобы использует идею «русского мира» для обоснования претензий на захват территорий, населенных русским и русскоязычным населением… Прежде всего, это не этническое и не политическое, а цивилизационное понятие. Это мир многонациональный и многоконфессиональный, который сформировался как единая система перед лицом исторических вызовов, угроз, агрессий, испытаний», – цитирует Аксенова российское агентство ТАСС.

При этом Аксенов напомнил о миллионах русскоязычных граждан, живущих в других странах мира, и назвал «Русский мир» «убежищем народов».

Ранее на Ливадийском форуме Сергей Аксенов заявил, что Россия «должна максимально облегчить процедуру предоставления гражданства» жителям незаконных «ДНР» и «ЛНР».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».