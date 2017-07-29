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Крым в соцсетях

«Не смешите мои турбины» – из крымских сетей

Карикатура Евгении Олийнык

Очередной крымский блэкаут длился недолго, но вызвал настоящую бурю комментариев в соцсетях.

В пятницу, 28 июля, Крым оказался обесточенным. Официальная версия российских властей – из-за аномальной жары произошла авария в Краснодарском крае, откуда электроэнергию подают на полуостров. Участники обсуждения в соцсетях выдвинули альтернативные версии.

Комментаторы озвучили и немало шуточных версий случившегося.

Уже после того, как энергоснабжение полуострова восстановилось подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов поспешил заявить, что «ущерба экономике и социальной сфере нет».

Блэкаут вызвал традиционный шквал шуток в соцсетях.

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