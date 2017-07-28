В аннексированном Крыму в пятницу, 28 июля, произошел очередной блэкаут – из-за аварии в Краснодарском крае соседней России полуостров оказался полностью обесточенным.

Как стало известно Крым.Реалии от самих крымчан, света, в частности, нет в домах жителей Симферополя, Севастополя, Ялты, Керчи, Феодосии и Судака.

Энергомост не помог

Отключение электроэнергии на всей территории полуострова подтверждают и в подконтрольном Кремлю Министерстве топлива и энергетики Крыма. По словам профильного министра Вадима Белика, Крым «полностью остался без света» из-за аварии на Кубани.

«Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае», – пояснил он.

По информации крымских СМИ, все четыре ветки энергомоста, ведущие из соседней России в аннексированный Крым, отключены.

При этом российские власти полуострова не дают крымчанам точных прогнозов относительно возобновления подачи электричества.

«В штатном режиме»

Из-за аварии на резервные источники питания перешли объекты Черноморского флота России. Однако официальный представитель флота Вячеслав Трухачев заявил, что блэкаут «никак не повлиял на боеготовность».

О продолжении работы в штатном режиме, несмотря на отключение света в Крыму, сообщают и на Керченской паромной переправе.

Представители аэропорта «Симферополь» также рапортуют о том, что авиарейсы проходят без изменений.

Во всем виновата жара

В российском Министерстве энергетики причиной крымского блэкаута назвали аномальную жару. По информации пресс-службы ведомства, именно она привела к аварийному отключению линий электропередач.

«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в юго-западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ – 500 кВ (воздушной линии), в результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ (кабельно-воздушной линии), по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым», – сообщили в российском министерстве.

Тем временем крымчане сообщают о частичном возобновлении подачи электроэнергии, а местные СМИ пишут о восстановлении двух веток энергомоста.

Ранее, в пятницу, 28 июля, в семи регионах аннексированного Крыма сильный ветер и дождь оставили без света ряд населенных пунктов. Об этом сообщалось на официальном сайте предприятия «Крымэнерго».

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.