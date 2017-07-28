Четыре ветки энергомоста в Крым отключены из-за аварии – СМИ

Все четыре ветки энергомоста в аннексированный Крым отключены из-за аварии. Об этом сообщает «Крыминформ». Поэтому жители всего полуострова остались без электричества.

Ранее, в пятницу, 28 июля, в семи регионах аннексированного Крыма сильный ветер и дождь оставили без электричества ряд населенных пунктов. Об этом сообщалось на официальном сайте предприятия «Крымэнерго».

По данным энергетиков, населенные пункты лишились электричества ночью из-за аварий, вызванных непогодой. В частности, без света остались ряд населенных пунктов в Бахчисарайском, Сакском, Симферопольском, Раздольненском, Красногвардейском и Советском районах Крыма, а также частично Ялта.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».