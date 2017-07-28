В Минэнерго России аварию, обесточившую Крым, пояснили сильной жарой

Министерство энергетики России обнародовало заявление о причинах аварии, в результате которой весь Крым оказался обесточен в пятницу 28 июля. Как сообщает пресс-служба российского министерства, причиной стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в юго-западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ - 500 кВ (воздушной линии), в результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ (кабельно-воздушной линии), по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым», – сообщили в российском министерства.

В Минэнерго России утверждают, что в настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий, ситуация «находится на особом контроле заместителя министра энергетики России Андрея Черезова».

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».