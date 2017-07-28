Крупные города Крыма остались без электричества

В пятницу, 28 июля, Симферополь, Керчь, Ялта, Судак, Феодосия и Севастополь остались без электричества. Об этом Крым.Реалии сообщают местные жители.

Причины пока не известны, на сайте «Крымэнерго» информации нет.

Ранее, в пятницу, 28 июля, в семи регионах аннексированного Крыма сильный ветер и дождь оставили без электричества ряд населенных пунктов. Об этом сообщалось на официальном сайте предприятия «Крымэнерго».

По данным энергетиков, населенные пункты лишились электричества ночью из-за аварий, вызванных непогодой. В частности, без света остались ряд населенных пунктов в Бахчисарайском, Сакском, Симферопольском, Раздольненском, Красногвардейском и Советском районах Крыма, а также частично Ялта.